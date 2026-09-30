Tallada l'R7 fins a Cerdanyola Universitat per una incidència a Montcada Bifurcació

Una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació afecta la circulació de l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram es presta per carretera.\r\n\r\nA l'R4, se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Això fa que els trens puguin romandre aturats més temps de l'habitual i acumular retards de més de 20 minuts. Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRenfe denuncia un robatori de dades d’usuaris a través de servidors d’Adif ACN\r\n\r\n