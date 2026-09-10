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Tanca per sorpresa un restaurant estrella Michelin de Barcelona

Societat

L'Slow&Low va rebre la primera estrella Michelin i un Sol de la Guia Repsol el 2024 i, ara, el xef Frank Beltri continuarà i se centrarà en l'altre projecte de l'empresa, el Bar Canyí

  • El restaurant continuarà oferint servei fins al 17 d'octubre -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 11:18

El restaurant Slow&Low, amb una estrella Michelin, tancarà aquest octubre "després d'un llarg període de reflexió", segons ha explicat el xef i amo del local Frank Beltri al perfil d'Instagram del restaurant. Slow&Flow va néixer el 2018 i va aconseguir el distintiu de la guia Michelin el 2022. El mateix any, també va rebre un Sol de la Guia Repsol per la qualitat dels seus productes, l'originalitat i la creativitat dels seus plats. 

Des d'aleshores, ha continuat oferint un servei gastronòmic d'alta cuina basat en l'excel·lència. Ara, però, el restaurant tancarà les portes i Beltri ho ha anunciat en un vídeo en què agraeix el suport de "l'equip, les famílies, els clients i els proveïdors" durant aquests anys.

El projecte comptava, inicialment, amb la participació del xef Nico de la Vega, qui va començar com a soci de Slow&Low, però va marxar el 2025 per engegar el seu projecte personal: el restaurant mexicà Maíz Maíz. A banda del Slow&Low, situat al carrer Comte Borrell, Beltri també té un altre projecte que va néixer el 2024: el Bar Canyí, un local de tapes tradicional que va obtenir el reconeixement dels premis TheFork com una de les 10 millors obertures a l'estat.

"L'empresa Slow&Low seguirà endavant al capdavant de Bar Canyí, servint tapes tradicionals, i amb nous projectes que estem a punt d'anunciar", ha explicat Beltri a la publicació d'Instagram. El restaurant tancarà les portes el 17 d'octubre i, fins a aquesta data, continuarà oferint servei al seus clients. 

Restaurants amb 1 estrella Michelin

La cuina que es fa a Catalunya està plenament reconeguda a la guia Michelin, la més prestigiosa de la indústria de la gastronomia mundial. Fins a 50 restaurants catalans tenen una estrella Michelin. Així, les opcions per menjar d'una bona cuina al país són molt àmplies i estan repartides arreu del territori. A continuació, la llista:

  • Angle (Carrer Aragó, Barcelona) 
  • Moments (Passeig de Gràcia 38-40, Barcelona) 
  • L'Antic Molí (Barri Castell, Ulldecona) 
  • Les Moles (Carretera de La Sénia, Ulldecona) 
  • Citrus del Tancat (Sol de Riu, Alcanar) 
  • Villa Retiro (Carrer dels Molins 2, Xerta) 
  • Malena (Carretera de Sucs, Gimenells) 
  • Quatre Molins (Comte de Rius 8, Cornudella de Montsant) 
  • Can Bosch (Rambla Jaume I 19, Cambrils) 
  • Rincón de Diego (Carrer Drassanes 19, Cambrils) 
  • Deliranto (Carrer Llevant 7, Salou) 
  • Fogony (Avinguda Generalitat 45, Sort) 
  • Casa Nova (Barri La Bleda, Sant Martí Sarroca) 
  • L'Ó (Camí de Sant Benet de Bages, Sant Fruitós de Bages) 
  • Suto (Violant de Hungría Reina de Aragón 134, Barcelona) 
  • Via Veneto (Carrer de Ganduxer 10, Barcelona) 
  • Mae Barcelona (Sant Elíes 22, Barcelona) 
  • Hisop (Passatge de Marimon 9, Barcelona) 
  • Come by Paco Méndez (Avinguda del Mistral 54, Barcelona) 
  • Quirat (Avinguda de Rius i Taulet 1, Barcelona) 
  • Fishølogy (Diputació 73, Barcelona) 
  • Atempo (Carrer de Còrsega 200, Barcelona) 
  • Teatro kitchen & bar (Avinguda del Paral·lel 164, Barcelona) 
  • Hofmann (La Granada del Penedès 14-16, Barcelona) 
  • Alkimia (Ronda San Antoni 41 - 1º, Barcelona) 
  • Oria (Passeig de Gràcia 75, Barcelona) 
  • Dos Palillos (Carrer d'Elisabets 9, Barcelona) 
  • Caelis (Via Laietana 49, Barcelona) 
  • Koy Shunka (Carrer d'en Copons 7, Barcelona) 
  • Slow and Low (Carrer del Compte Borrell 119, Barcelona) 
  • Els Casals (Finca Els Casals, Sagàs) 
  • Aürt (Paseig del Taulat 262-264, Barcelona) 
  • Lluerna (Avinguda Pallaresa 104, Santa Coloma de Gramenet) 
  • Prodigi (Girona 145, Barcelona) 
  • Tresmacarrons (Avinguda del Maresme 21, El Masnou) 
  • La Fonda Xesc (Plaça Roser 1, Gombrèn) 
  • Can Jubany (Carretera C 25, Calldetenes) 
  • Les Magnòlies (Passeig del Mossèn Antoni Serres 3, Arbúcies) 
  • Ca l'Enric (Carretera Camprodón N 260, La Vall de Bianya) 
  • L'Aliança d'Anglès (Jacint Verdaguer 3, Anglès) 
  • Esperit Roca (Major, Entrada 1, Sant Julià de Ramis) 
  • Divinum (Albereda 7, Girona) 
  • Massana (Bonastruc de Porta 10-12, Girona) 
  • Els Tinars (Carretera de Sant Feliu de Guíxols, Llagostera) 
  • Emporium (Carrer de Santa Clara 31, Castelló d'Empúries) 
  • Castell de Peralada (Carrer de Sant Joan, Peralada) 
  • Voramar (Passeig de la Sardana 6, Portbou) 
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