Tanca per sorpresa un restaurant estrella Michelin de Barcelona

El restaurant Slow&Low, amb una estrella Michelin, tancarà aquest octubre "després d'un llarg període de reflexió", segons ha explicat el xef i amo del local Frank Beltri al perfil d'Instagram del restaurant. Slow&Flow va néixer el 2018 i va aconseguir el distintiu de la guia Michelin el 2022. El mateix any, també va rebre un Sol de la Guia Repsol per la qualitat dels seus productes, l'originalitat i la creativitat dels seus plats.
Des d'aleshores, ha continuat oferint un servei gastronòmic d'alta cuina basat en l'excel·lència. Ara, però, el restaurant tancarà les portes i Beltri ho ha anunciat en un vídeo en què agraeix el suport de "l'equip, les famílies, els clients i els proveïdors" durant aquests anys.
El projecte comptava, inicialment, amb la participació del xef Nico de la Vega, qui va començar com a soci de Slow&Low, però va marxar el 2025 per engegar el seu projecte personal: el restaurant mexicà Maíz Maíz. A banda del Slow&Low, situat al carrer Comte Borrell, Beltri també té un altre projecte que va néixer el 2024: el Bar Canyí, un local de tapes tradicional que va obtenir el reconeixement dels premis TheFork com una de les 10 millors obertures a l'estat.
"L'empresa Slow&Low seguirà endavant al capdavant de Bar Canyí, servint tapes tradicionals, i amb nous projectes que estem a punt d'anunciar", ha explicat Beltri a la publicació d'Instagram. El restaurant tancarà les portes el 17 d'octubre i, fins a aquesta data, continuarà oferint servei al seus clients.
Restaurants amb 1 estrella Michelin
La cuina que es fa a Catalunya està plenament reconeguda a la guia Michelin, la més prestigiosa de la indústria de la gastronomia mundial. Fins a 50 restaurants catalans tenen una estrella Michelin. Així, les opcions per menjar d'una bona cuina al país són molt àmplies i estan repartides arreu del territori. A continuació, la llista:
- Angle (Carrer Aragó, Barcelona)
- Moments (Passeig de Gràcia 38-40, Barcelona)
- L'Antic Molí (Barri Castell, Ulldecona)
- Les Moles (Carretera de La Sénia, Ulldecona)
- Citrus del Tancat (Sol de Riu, Alcanar)
- Villa Retiro (Carrer dels Molins 2, Xerta)
- Malena (Carretera de Sucs, Gimenells)
- Quatre Molins (Comte de Rius 8, Cornudella de Montsant)
- Can Bosch (Rambla Jaume I 19, Cambrils)
- Rincón de Diego (Carrer Drassanes 19, Cambrils)
- Deliranto (Carrer Llevant 7, Salou)
- Fogony (Avinguda Generalitat 45, Sort)
- Casa Nova (Barri La Bleda, Sant Martí Sarroca)
- L'Ó (Camí de Sant Benet de Bages, Sant Fruitós de Bages)
- Suto (Violant de Hungría Reina de Aragón 134, Barcelona)
- Via Veneto (Carrer de Ganduxer 10, Barcelona)
- Mae Barcelona (Sant Elíes 22, Barcelona)
- Hisop (Passatge de Marimon 9, Barcelona)
- Come by Paco Méndez (Avinguda del Mistral 54, Barcelona)
- Quirat (Avinguda de Rius i Taulet 1, Barcelona)
- Fishølogy (Diputació 73, Barcelona)
- Atempo (Carrer de Còrsega 200, Barcelona)
- Teatro kitchen & bar (Avinguda del Paral·lel 164, Barcelona)
- Hofmann (La Granada del Penedès 14-16, Barcelona)
- Alkimia (Ronda San Antoni 41 - 1º, Barcelona)
- Oria (Passeig de Gràcia 75, Barcelona)
- Dos Palillos (Carrer d'Elisabets 9, Barcelona)
- Caelis (Via Laietana 49, Barcelona)
- Koy Shunka (Carrer d'en Copons 7, Barcelona)
- Slow and Low (Carrer del Compte Borrell 119, Barcelona)
- Els Casals (Finca Els Casals, Sagàs)
- Aürt (Paseig del Taulat 262-264, Barcelona)
- Lluerna (Avinguda Pallaresa 104, Santa Coloma de Gramenet)
- Prodigi (Girona 145, Barcelona)
- Tresmacarrons (Avinguda del Maresme 21, El Masnou)
- La Fonda Xesc (Plaça Roser 1, Gombrèn)
- Can Jubany (Carretera C 25, Calldetenes)
- Les Magnòlies (Passeig del Mossèn Antoni Serres 3, Arbúcies)
- Ca l'Enric (Carretera Camprodón N 260, La Vall de Bianya)
- L'Aliança d'Anglès (Jacint Verdaguer 3, Anglès)
- Esperit Roca (Major, Entrada 1, Sant Julià de Ramis)
- Divinum (Albereda 7, Girona)
- Massana (Bonastruc de Porta 10-12, Girona)
- Els Tinars (Carretera de Sant Feliu de Guíxols, Llagostera)
- Emporium (Carrer de Santa Clara 31, Castelló d'Empúries)
- Castell de Peralada (Carrer de Sant Joan, Peralada)
- Voramar (Passeig de la Sardana 6, Portbou)