El restaurant d'un poble de cent habitants que ha conquerit la Guia Michelin amb un menú de 23 euros

Un menú degustació per vint-i-tres euros i mig en un poble amb encant de menys de cent habitants. La famosa Guia Michelin ha incorporat enguany un nou restaurant a la seva llista que valora factors com la relació qualitat-preu: El Brot. Aquest establiment es troba a Vilavenut, un poble del municipi de Fontcoberta, a la comarca del Pla de l'Estany.
El restaurant ocupa una antiga casa de pedra envoltada de natura, un entorn que encaixa a la perfecció amb la filosofia del projecte. Des que va obrir el 2022, El Brot ha treballat amb una proposta gastronòmica estretament vinculada al territori, basada en ingredients locals i plats que busquen posar en valor els sabors de sempre amb una mirada actual.
Darrere del projecte hi ha l'Isaac Jover i el Sergi Fàbregas, dos amics que es van unir per crear el projecte. Mentre que Jover és qui lidera la cuina, Fàbregas, per la seva banda, gestiona la sala i vetlla perquè l'experiència dels comensals sigui tranquil·la i propera.
Un dels trets diferencials del restaurant és la vinculació amb el territori. Els fundadors defensen que nou de cada deu ingredients provenen de productors i artesans de la zona, una aposta que reforça l'economia local i garanteix una matèria primera fresca i de qualitat. A més, sempre que és possible, es prioritzen els productes ecològics i els projectes agrícoles sostenibles.
Un menú del dia per 23,50 euros
Una de les opcions més atractives del restaurant és el Menú Essència, que està disponible als migdies entre setmana. Per 23,50 euros, ofereix una experiència gastronòmica completa que inclou un aperitiu, diversos plats per compartir, segons a escollir i postres. Precisament aquesta combinació entre qualitat, autenticitat i preu és un dels aspectes que ha captat l'atenció de la Guia Michelin.
A banda, l'establiment també ofereix una carta de platets amb propostes com una amanida de sardina fumada, mongeta del ganxet al pil-pil, arròs de pop roquer, galta de vedella o cansalada a baixa temperatura. Quant als divendres, dissabtes i diumenges, també s'hi pot gaudir del Menú Descobriment, amb quatre entrants, dos segons i dos postres, tot per a compartir.
L'aposta per la proximitat també es trasllada a la carta de begudes. En aquest sentit, el restaurant col·labora amb una cervesera artesanal del Baix Empordà i ofereix una selecció de vins naturals elaborats amb processos poc intervencionistes. Així, El Brot ofereix una proposta coherent amb la seva manera d'entendre la cuina: arrelada al territori, respectuosa amb el producte i oberta a sorprendre els visitants.