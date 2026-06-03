El guanyador del concurs del millor panettone del món obre un forn a Barcelona

El millor panettone del món ja es pot comprar en un forn físic a Barcelona. El guanyador del concurs del 2024, Ton Cortés, ha obert l'obrador Suca'l a la ciutat comtal que, a banda de ser la meca d'aquest pa dolç originari de la Llombardia, proposa una àmplia oferta de forneria i brioixeria d'alta qualitat.
Concretament, es troba al número 232 del carrer Gran de Sant Andreu, al cor del barri de Sant Andreu. La inauguració va ser multitudinària i va atraure curiosos d'arreu, atrets pel reclam del seu cap, Cortés, que celebra la visibilitat que li va donar el fet de guanyar el concurs internacional del millor panettone del món en l'edició de 2024 -el 2019, ja havia guanyat el concurs a l'estat espanyol-. "Ens ha donat molta projecció", admet en declaracions al diari Ara.
Tal com explica Suca'l al web oficial, l'objectiu del forn és reivindicar l'obrador artesà com un espai cultural i conscient centrat en la qualitat i la diversitat. Tot el pa i els productes de brioixeria estan fets a mà i a petita escala, amb la voluntat de connectar amb l'autenticitat de cada recepta, destaquen.
A més, Suca'l reivindica els clàssics catalans, amb diversos productes estrella com el pa de pagès, la coca de forner, carquinyolis, melindros, coques de Sant Joan i magdalenes d'oli d'oliva. Tots, elaborats amb farines moltes a la pedra, moltes integrals, i amb massa mare.
Tonatiuh "Ton" Cortés, excel·lència mexicana forjada a Catalunya
Tonatiuh "Ton" Cortés va néixer a Mèxic el 1980, però va migrar a Barcelona el 2005 per profunditzar en els seus estudis de música medieval a l'ESMUC, ja que era un virtuós de la flauta de pic i del fagot barroc. Si bé, poc després d'arribar a Catalunya, va començar a treballar com a forner.
El 2013, Suca'l va obrir el primer local i, després d'anys de feina a l'ombra, el 2017 va arribar el primer gran reconeixement als seus productes artesanals, quan Cortés va ser inclòs en el Top 50 dels millors forners d'Espanya que elabora La Ruta del Buen Pan de Panatics, una fita que va repetir el 2024. El gran premi, però, va ser el del millor panettone del món que va obtenir el 2024 al World Panettone Championship, que el 2023 ja l'havia reconegut amb un subcampionat en la categoria de panettone de xocolata.