Una pizzeria catalana, entre les cinc millors d'Europa

El rànquing 50 Top Pizza Europa 2026 ja és públic. La guia referent del sector ha revelat el rànquing europeu actualitzat i aquest cop inclou tres propostes catalanes, una de les quals ocupa el cinquè lloc del llistat. La primera posició, però, és per a la pizzeria Napoli on the Road, de Londres, que ha estat escollida com la millor d'Europa, consolidant-se per tercer any consecutiu al capdavant de la classificació. El segon lloc és per a Baldoria, de Madrid, que revalida la seva condició de millor pizzeria de l'Estat, i el podi el completa IMperfetto, situada a la localitat francesa de Puteaux. I, pel que fa a la quarta posició, aquesta és per a 50 Kalò, també a Londres.
Sartoria Panatieri, Barcelona
Segons el rànquing, una pizzeria barcelonina és la segona millor de l'Estat i la cinquena d'Europa. Es tracta de Sartoria Panatieri, que té dos establiments a la ciutat: un a l'Eixample, al carrer Provença, i l'altre a Gràcia, al carrer de l'Encarnació. No és el primer cop que aquesta entra al 50 Top Pizza Europa; de fet, el 2023 va ocupar el primer lloc del rànquing. Així, l'establiment que Jorge Sastre i Rafa Panatieri van obrir fa set anys es manté com una de les millors pizzeries d'Europa.
Balmesina, Barcelona
La segona pizzeria catalana que també s'ha fet un lloc en el rànquing és la Balmesina, que ocupa la 17a posició, i que tot just enguany compleix deu anys. Situada al barri de Sant Gervasi de Barcelona, s'ha consolidat com una de les referències de la pizza artesanal a la ciutat gràcies a la seva aposta per ingredients ecològics i masses de llarga fermentació.
Gasparic, Olot
I, a poc més de cent quilòmetres de la capital catalana, també s'hi amaga una joia de pizzeria: Gasparic. Aquesta, que ocupa la 39a posició, es pot trobar al carrer Església de Can Blanc, a les afores d'Olot. Eloi Torrent n'és el creador, que aposta per combinar ingredients ecològics locals i productes italians a la cuina. Gaparic és la tercera i última pizzeria catalana present a la classificació dels millors restaurants d'Europa.