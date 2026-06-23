La millor recepta per sobreviure a la calor, segons la xef Maria Nicolau: «Fa passar la xafogor»

Maria Nicolau s'ha consolidat com una de les cares més reconegudes de la gastronomia catalana. La seva presència a TV3 l'ha convertit en un dels perfils més mediàtics de la cuina del país i aprofita el seu altaveu per fer una defensa ferma de la nostra gastronomia. Ara que la calor ja ha arribat -i ho ha fet per quedar-se-, Nicolau ens recomana una recepta per passar de la millor manera possible les altes temperatures.
La xef assegura que la millor recepta per fer "passar la xafogor" és "dinar síndria a queixalades, amb els peus negres, les calcetes de la goma trencada i la samarreta tronada de Barcelona 92". Amb el seu to característic que l'ha fet tan popular a la televisió, la cuinera ha enumerat el que menja i beu en un dia de vacances per suportar la calor.
Després de la síndria matinal, Nicolau diu que el millor és baixar, cap a les set de la tarda, a la terrassa de la plaça a la recerca d'un refrigeri. Ella aposta per un batut d'orxata amb gelat de llet merengada i canyella. Ara bé, això és una decisió molt personal, i prendre un granissat, per exemple, també pot ser una bona beguda per sobreviure a les altíssimes temperatures.
Altres consells per sobreviure a la calor
El primer truc per sobreviure a la calor és evitar que la casa se sobreescalfi. Durant les hores de sol, cal tancar les persianes o porticons de les finestres on toca directament. En canvi, a primera hora i al vespre cal obrir les finestres per tal de refrescar al màxim el domicili i, en la mesura del que es pugui, forçar el fenomen de la ventilació creuada.
En molts pisos és impossible superar l'estiu sense climatització. Una de les millors alternatives són els ventiladors de sostre, tant pel cost com perquè no sobreescalfen l'exterior de l'habitatge. Ara bé, si s'ha d'acabar optant per l'aire condicionat, cal tenir en compte que la temperatura ideal són els 26-27 ºC -baixar a 24 o 25 ºC suposa augmentar un 10% el consum, segons l'Institut Català de l'Energia.