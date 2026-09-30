L'àvia d'un influencer l'esbronca per gravar en castellà: «Parla en català, collons!»

"Parla en català, collons!". Ni el millor equip de màrqueting hauria trobat un lema tan efectiu per tornar a posar sobre la taula la defensa del català a les xarxes socials. Si bé, ho ha fet l'àvia d'un dels molts influencers que canvien al castellà quan s'expressen a les xarxes per tal de guanyar més exposició.
Es tracta de Miquel Fondevila, conegut a internet com a Miki Fonde. Recentment, ha compartit un vídeo als seus perfils de TikTok i Instagram casa l'àvia per mostrar una recepta familiar que l'apassiona i que ha anomenat "Ou avia iaia" com a resultat d'una broma.
Probablement, Miki Fonde s'imaginava que el vídeo es podia fer viral, però segur que no preveia que no seria gràcies a la recepta, sinó a l'esbroncada de la seva àvia. De fet, la publicació ha originat una allau de felicitacions i mostres de suport a la dona, amb milers de comentaris positius, m'agrades i comparticions.
@mikifonde
su receta más especial 👉🏼 huevo abuela yaya 🍳
♬ sonido original - mikifonde
"Parla en català, collons!"
L'influencer comença el vídeo explicant el menú únic que l'àvia li ha preparat per sopar, sense que la dona acabi d'entendre del tot la situació. "A qui li dius tot això?", li pregunta.
Miki Fonde s'expressa en castellà i interpel·la a l'àvia, que fa un esforç per adaptar-se a la conversa tot i que no pot reprimir algunes catalanades: "És pa con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida", explica per descriure el plat. "Que et cremaràs així", li crida mentre ell fa la primera queixalada. "No té preu, no", es reafirma de fons.
Ovació digital a l'àvia de Miki Fonde
El lema en defensa del català arriba al final del vídeo. Quan la dona entén que el seu net està gravant contingut per a les xarxes socials, se'n cansa i rebla: "Parla en català, collons!". Miki Fonde entén el missatge a la primera i, gràcies a l'ordre de l'àvia, torna al català i finalitza el vídeo en la llengua de casa.
La interacció ha estat molt valorada per l'audiència catalanoparlant de l'influencer, que ha exigit ràpidament més vídeos amb l'àvia i en català. "La volem veure més", diu un seguidor als comentaris. "Gràcies, iaia", afegeix un altre. La naturalitat amb què s'expressa ha encandilat a l'audiència. Ara caldrà veure si Fonde i la resta d'influencers catalans en prenen nota.