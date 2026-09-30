Estrella Damm organitza un cicle de concerts amb 45 artistes a diferents sales de Catalunya

Estrella Damm impulsa un cicle de concerts entre el 18 de setembre i el 30 d'octubre en què reunirà gairebé 45 artistes a diferents sales de ciutats de Catalunya, les Illes Balears i Castelló. Amb motiu dels 150 anys de la cervesera, l'empresa organitza, junt amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Directes Estrella Damm 150, una manera de viure la música en directe amb artistes consolidats i propostes emergents de l'escena actual i de diferents gèneres.
1 d'octubre
El primer concert arribarà aquest dijous 1 d’octubre a la Sala Heliògabal de Barcelona amb Griso, el nou projecte en solitari d’Eric Griso, excomponent del duet Arnau Griso. El cantautor, compositor i guitarrista barceloní presentarà Lunático, el seu àlbum de debut, un treball que combina una cara lluminosa, emotiva i esperançadora amb una altra de més fosca, experimental i rockera.
2 d'octubre
L’endemà el Jamboree acollirà Galgo Lento, projecte del compositor i productor Martí Galán, que es mou entre l’indie, l’R’n’B i el hip-hop. En directe, acompanyat de la seva banda, incorpora la improvisació jazzística al seu univers pop. El mateix dia, Suu actuarà a Luz de Gas. Amb quatre discos i més de quatre-cents concerts a l’esquena, la cantant s’ha consolidat com una de les veus destacades del pop català i estatal.
Al vespre, Anna Andreu actuarà a La Capsa del Prat de Llobregat, acompanyada de Marina Arrufat, bateria i violinista. El concert serà l’últim de la gira de Vigília, un disc que explora l’espera, els pensaments abans d’adormir-se i la tensió nocturna prèvia a un esdeveniment important.
3 d'octubre
La primera setmana de concerts es tancarà dissabte 3 d’octubre a Els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat amb Joan Colomo. Referent de l’escena punk i underground, oferirà un directe amb algunes de les seves cançons més conegudes, com Cançó animada o Hort Mort, que ja formen part del cançoner popular català.
8 d'octubre
Una setmana més tard, dijous 8 d’octubre, Ven’nus actuarà a La Nau de Barcelona per inaugurar una gira catalanoitaliana vinculada al seu nou projecte Mai vista trista. El concert comptarà amb la participació de la cantautora de Trieste ETT, amb qui la barcelonina presentarà en directe la seva nova col·laboració, It’s So Hard To Be So Funny.
16 d’octubre
La programació continuarà divendres 16 d’octubre amb Diamante Negro, que actuarà a la Sala Plataforma per presentar La Náusea, el seu segon àlbum. Al vespre, El Pony Pisador passarà per La Paloma en una de les últimes oportunitats per gaudir del seu directe a Barcelona aquest 2026. La formació, una de les referents de la música popular catalana, oferirà un concert per al seu públic barceloní.
17 d’octubre
Dissabte 17 d’octubre serà el torn de Carmen y María, que actuaran a Sidecar per presentar el seu àlbum de debut, Groove y Soniquete. El treball combina flamenc, neo-soul, rap i funk i consolida la proposta sonora del duet. El mateix dia, Svetlana arribarà a la Sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat. Després d’una gira de més de cinquanta dates per presentar el seu primer disc Marrana, el duet barceloní oferirà un directe explosiu i irreverent que fusiona electrònica, eurodance, rumba i rumbató, amb humor i crítica social.
18 d’octubre
La setmana acabarà diumenge 18 d’octubre al Cafè Belgrado de Sant Cugat del Vallès amb Flaymencos, una proposta artística que fusiona ritmes flamencs amb jazz, electrònica i moviment. El projecte aposta per la improvisació i la llibertat creativa entre disciplines.
22 d’octubre
La quarta setmana de la programació començarà dijous 22 d’octubre amb Mourn, que actuarà a la Sala Vol per presentar Letra Ligada. El nou disc, cantat en castellà, aposta per un so més lluminós, pop i menys cru. La banda de rock, que ha recorregut mig món amb la seva música, oferirà un directe amb cançons que funcionen com un diari emocional.
23 d’octubre
Divendres 23 d’octubre, Carlota Flâneur passarà per New Fizz per presentar el seu nou disc What My Body Wants. La cantautora barcelonina mostrarà el seu univers creatiu a través de cançons de pop profundament emocionals i plenes de personalitat.
Aquell mateix dia, la Sala El Siglo de Sant Cugat del Vallès acollirà Hip Horns Brass Collective, una brass band nascuda a Barcelona que reuneix tres generacions de músics de jazz i música moderna. El col·lectiu fusiona el jazz de Nova Orleans amb el hip-hop i el groove, i presentarà el seu primer àlbum, Krewe, amb influències del gòspel, el funk i la música llatina.
24 d’octubre
La programació continuarà dissabte 24 d’octubre amb dues actuacions. A la Sala Times de Santa Coloma de Gramenet, Maruja Limón presentarà Te como la cara, el seu últim treball, que recorre diferents estils de rumba catalana, flamenca, quinqui, mestissa i llatina, amb una combinació de sons electrònics i orgànics.
Aquell mateix vespre, Miki Núñez actuarà a la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Una de les veus destacades del pop actual presentarà les cançons del seu disc La partida, que ja l’ha portat a més de trenta ciutats i pobles de Catalunya.
29 d'octubre
Per acabar la programació a Barcelona, Vecinos portarà a l'escenari de Wolf el 29 d'octubre les cançons de Centro de Ayuda. Nascuda de trobades casuals al portal del seu edifici, la banda barcelonina combina punk, pop i garage amb lletres iròniques i emotives. Després de tres EP, presenta ara un primer llarg de deu cançons sobre la precarietat, la rutina, l'humor i l'amistat.
30 d’octubre
Finalment, la Sala Apolo acollirà el comiat del cicle el 30 d’octubre amb Dorian, una de les bandes catalanes més estimades dins i fora del territori. Amb les cançons del seu darrer disc, Futuros imposibles, han preparat un concert molt especial que aprofundeix en la seva fusió d’indie i pop electrònic, amb lletres existencialistes i melodies tan sensibles com addictives.