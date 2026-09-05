Aitana es vesteix de «superestrella» en el seu retorn a Barcelona

Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat grans dels seus clàssics com 6 de febrero, Mon amour, Conexión psíquica, Vas a quedarte, Las Babys o, la més esperada, Superestrella. I és que ha estat rebuda com una veritable superestrella.
La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per a l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. “Bona nit Barcelona! És un plaer estar aquí”, arrencava Aitana, que reconeixia els nervis de tornar a actuar a casa. En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós –que ha fet que molta gent no se separés del vano en les gairebé dues hores que l’espva durar l'espectacle- a les nou en punt s’ha aixecat la cortina que amagava l’escenari on Aitana oferiria el primer dels seus quatre recitals a la capital catalana. La posada en escena, amb tres pantalles de grans dimensions, simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira.
L'artista de Sant Climent de Llobregat va començar l'espectacle fent un recorregut per algunes de les cançons més conegudes, però guardant la pólvora per a més endavant. Aitana va començar amb 6 de febrero, un dels seus grans hits, i poc a poc va anar resseguint algunes de les cançons més conegudes del seu darrer disc. Després d'una petita pausa per hidratar-se i recuperar forces, la intensitat va pujar de valent amb Mon amour i Las babys, probablement dos dels seus grans èxits.
La cantant va voler deixar per la traca final ‘Ex ex ex’ i ‘Lía’, que han jugat amb una realització audiovisual i també amb l'escenografia. “Això ja s’està acabant, però que sapigueu que encara queden les meves cançons preferides”, ha afirmat, “gràcies per haver confiat en mi i haver vingut aquesta primera nit”. Chica perfecta i Conexión psíquica -amb pluja de confeti inclòs- han sigut aquests temes “especials” que han escalfat l’ambient per l’arribada dels primers acords de Superestrella, que ha servit per posar punt final a un espectacle que es repetirà encara durant tres dies més al mateix recinte amb totes les entrades exhaurides.