El SAGA Barcelona Game Fest prepara una edició de rècords (i un espai de Nintendo): tot el que has de saber del saló

El SAGA torna per la porta gran aquest octubre a Barcelona amb una estructura renovada i amb desenes de novetats. L'actual SAGA Barcelona Game Fest, que serà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Barcelona del recinte de Montjuïc, celebrarà la primera edició amb més de 500 punts de joc, un gran impuls per al sector dels videojocs a Catalunya i una gran oferta per al gran públic. El nou saló, com es va explicar a l'estiu, neix de la unió de tres iniciatives que han contribuït a fer créixer l'ecosistema del videojoc a Catalunya: el BCN Game Fest, impulsat per l'Institut Català de l'Oci Alternatiu i Noves Tecnologies (ICOA); RetroBarcelona; i el SAGA Saló del Gaming, organitzat per Plataforma per la Llengua.
El nou esdeveniment, que compta amb el suport institucional de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i del Ministeri de Cultura, consolida una aposta de gran format dissenyada per respondre tant a l'interès de la comunitat jugadora com a les prioritats de desenvolupament, finançament i projecció internacional del teixit industrial. L'experiència directa per al gran públic estarà encapçalada per l'Àrea Nintendo, un estand oficial on la multinacional nipona presentarà les seves novetats més destacades i oferirà punts de joc perquè els visitants puguin provar els seus llançaments recents i formar part de les activitats de la seva comunitat.
El programa inclourà conferències i taules rodones amb professionals, creadors de contingut i ponents internacionals, adreçades tant al públic general com als especialistes del sector. A més, el recinte acollirà el Museu del Videojoc de Catalunya (MUVIC), amb un recorregut per la història del videojoc i visites guiades en català durant tot el cap de setmana; l'exposició Famicase Collection, arribada des de Tòquio amb 250 cartutxos il·lustrats per artistes d'arreu del món; l'espai de videojocs experimentals Glitch Collection i els IndieDevDay Awards.
Zones de videojocs, 500 punts per jugar, àrea de negocis i trobades
L’àrea de joc es completarà amb una zona central de mostra amb més de 300 títols d'estudis independents i editores reconegudes. També hi haurà instal·lacions immersives amb dispositius de realitat virtual d'última generació, i cabines de simulació a la zona VR i simuladors. El pavelló 1 de la Fira de Barcelona Montjuïc comptarà també amb una àmplia zona d’artesania relacionada amb el món del videojoc, com de botigues oficials i una zona exterior gastronòmica amb furgoteques.
La programació general sumarà a més la celebració dels 25 anys de l'espai radiofònic Generació Digital amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors, l'espectacle en directe dels creadors Pazos64 i Eric de Leyendas & Videojuegos, i el concurs de cosplay, que tindrà lloc el diumenge 11 d'octubre amb passarel·la temàtica a l'escenari principal i dotació econòmica per a les propostes més destacades.
Per altra banda, l'Àrea de negoci professional es vehicularà a través de la plataforma internacional de networking MeetToMatch, associada a l'adquisició de l'entrada professional per coordinar reunions bilaterals entre estudis de desenvolupament, distribuïdores, fons d'inversió i premsa sectorial. L'espai registra actualment prop de 400 participants i 350 reunions concertades, amb l'objectiu d'assolir les 1.500 trobades de negoci durant les tres jornades del saló.
Competició d'eSports: tornen el «League of Legends» i altres disciplines
La competició i els eSports electrònics tindran una presència central estructurada a través de diverses àrees operatives. A la zona de competició, els assistents podran inscriure's i participar en tornejos eliminatoris oberts de títols líders com FIFA, Mario Kart 8 Deluxe, Street Fighter 6, Super Smash Bros, Virtua Tennis o Mario Strikers. A la zona LAN, dotada amb infraestructura de xarxa d'alta velocitat, es disputaran partides multijugador continuades en ordinador i tornejos en xarxa local de Call of Duty.
En paral·lel, hi haurà un escenari que acollirà les grans finals i partits d'exhibició d'eSports: s'hi disputarà un enfrontament de màxim nivell de League of Legends entre dos equips de la primera divisió estatal, el Barça eSports (equip oficial del FC Barcelona) i l'equip de la Universitat de Barcelona, UB Alma Mater. La jornada competitiva inclourà també un partit d'exhibició del conjunt femení de Valorant del Barça eSports i la presentació institucional de la nova lliga universitària de League of Legends de la Universitat de Barcelona.