Els estudis catalans de videojocs desembarquen a la Gamescom: «Poder-hi assistir és una sort»

Diversos estudis catalans de videojocs desembarquen aquesta setmana a una nova edició de la Gamescom, la fira d’oci interactiu i videojocs de referència en l’àmbit europeu que se celebra del 26 al 30 d’agost a la ciutat de Colònia (Alemanya). L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) impulsa novament la presència catalana a l’Indie Arena Booth, un espai de referència dedicat als videojocs independents dins de la fira. Enguany, sis estudis -de les 23 propostes rebudes per l’organització- hi participen com a coexpositors i presenten els seus projectes davant de públic, mitjans de comunicació, publishers i professionals internacionals: “Poder-hi assistir és una sort”, asseguren en declaracions a l’ACN.
Considerat l'estand col·lectiu més gran de videojocs independents del món, l’Indie Arena Booth reuneix cada any més de 200 jocs procedents d’una quarantena de països i constitueix un dels principals aparadors internacionals pels estudis independents. Aquest any en formaran part 2Awesome Studio amb Altered Alma, Defalces amb Jordi & Oslo: The Lost Tail, Herobeat Studios amb Wilderings: The Lost Spring, Mango Protocol amb Angie Magica, Omaet Games amb The Midnight Barber i Undercoders amb Denshattack!.
Mango Protocol presenta un joc d’aventures i acció que porta per títol "Angie Magica". “Ens agrada dir que és una proposta ‘gourmet’ perquè també incorpora elements de cuina, gestió d’ingredients, cromos i moltes més coses” detalla Mariona Valls, “està molt influenciat per la saga de ‘Zelda’ però amb un gir una mica més modern”.
També estrena títol Omaet Games de la mà de ‘The Midnight Barber’, un joc ambientat a la ciutat de Barcelona que passa en una barberia, on els clients són diferents criatures sobrenaturals del folklore. L’objectiu del jugador implica acomodar el tall al ritme de la música i parlar amb els clients per anar descobrint diferents pistes. Undercoders, en canvi, aterra a Colònia amb un videojoc que va sortir a principis d’estiu: ‘Denshattack!, una aventura de trens que trasllada l’usuari al Japó per lluitar contra una megacorporació malvada.
Una finestra d'oportunitats
La participació en aquest espai reforça la projecció internacional de la indústria catalana del videojoc i contribueix a generar noves oportunitats de negoci, finançament i col·laboració per a les empreses participants. Mango Protocol espera que tot plegat permeti que ‘Angie Magica’ escali posicions en la llista de desitjats a Steam, que el joc es conegui més i que aquelles persones que el provin tinguin ganes de saber-ne més.
Un altre objectiu és el d’aconseguir “algun tipus de contacte important” de cara a tenir un tracte de llançament. “Buscar algun tipus de soci per acabar el joc”, sosté Valls. Aquest ideal és compartit amb Omaet Games, que admet que seria fantàstic sortir amb un acord o, si més no, amb converses avançades. “Una primera presa de contacte”, insisteix Daniel Vega, “després les converses ja segueixen, però com a mínim marxar amb l’energia renovada, veure que les coses funcionen i que la gent les aprecia”.