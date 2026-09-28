Una font inesgotable de mems de «Plats Bruts», la nova creació viral d'un usuari: «Algú ho havia de fer»

Plats Buts és una de les sèries catalanes més estimades i valorades de tots els temps. La ficció creada per Joel Joan i Jordi Sánchez el 1999 va generar un impacte tan profund en la societat del nostre país que les seves reposicions segueixen sent un gran èxit per a TV3 i la plataforma 3Cat, a més d'incrustar-se en l'imaginari col·lectiu de diferents generacions.
La sèrie "només" es va emetre durant tres anys, en un total de sis temporades i 73 episodis. Els seus intèrprets han quedat lligats per sempre als seus personatges per la reverberació que ha generat en tanta gent, però fins i tot ara, en ple 2026, apareixen noves referències o creacions al voltant de Plats Bruts.
L'usuari @pmontp19, en Pere, ha creat un tsunami de mems al voltant de la sèrie. A través d'un vídeo de presentació (on es mostra com es poden fer les imatges en qüestió), ha explicat com ha creat una pàgina web especialitzada: Tinc Mem (aquí teniu l'enllaç). "Catalunya, algú ho havia de fer. He fet una font inesgotable de mems de Plats Bruts", ha relatat. Les xifres de la seva creació són espectaculars: "73 capítols, 31.295 frases i uns 70.000 fotogrames. Qualsevol cosa que s'hagi dit en aquell pis, la trobaràs", ha assegurat.
El format i la manera de crear aquests mems és molt fàcil, com mostra el mateix usuari a través d'un fil de piulades amb petits vídeos explicatius. "Els GIF es fan al mateix navegador. No cal cap app i no porten marca d'aigua", ha deixat clar en Pere. És una espècie de regal per a tots els amants de la sèrie, que podran crear els mems a l'estil clàssic (com es feia abans en pàgines com Cuanto Cabrón, en castellà) al voltant de tots els fotogrames possibles de tots els capítols de la ficció de 3Cat.