De les cures a la integració social: els graus d'FP més escollits

Aquest dilluns ha començat oficialment el nou curs de formació professional arreu de Catalunya. Un curs que arrenca amb més alumnes matriculats que mai, la millor xifra de la història i el segon rècord consecutiu que bat la conselleria d'Educació, dirigida per Esther Niubó, en relació amb l'FP. Hi ha més estudiants que mai, però quins són els graus que més han escollit els joves del país?
Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà amb més demanada són: Cures auxiliars d'infermeria, Gestió administrativa i Sistemes microinformàtics i xarxes. En canvi, en la següent etapa sí que hi ha diferències perquè els més sol·licitats de grau superior són Administració i finances, Educació infantil i Integració social.
D'altra banda, des del Departament han destacat la reducció de les places vacants en les famílies industrials d'Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, i Instal·lació i manteniment, que han passat del 19% al 12% i han registrat 700 matrícules més que el curs passat.
Les xifres del nou curs d'FP
Pel que fa al curs 2026-2027, arrenca amb 76.574 alumnes de primer curs que s'havien preinscrit i matriculat als diferents cicles. D'aquests, 43.396 corresponen a cicles de grau mitjà i 33.178 a cicles de grau superior. Tot i això, aquesta xifra encara pot créixer més ja que queden places vacants.
Niubó també ha destacat que per segon any consecutiu el procediment s'ha tancat al juliol, i més de dos terços de l'alumnat ha obtingut la primera opció de la sol·licitud. A més i com a novetat, el procés de preinscripció ha assignat propostes d'assignació alternativa a més de 5.300 alumnes que no havien rebut cap assignació durant el procés ordinari. Les propostes s'han basat en les preferències de l'alumnat i la seva zona de residència.