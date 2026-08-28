L'escena musical urbana es renova per posar un peu al circuit de festes majors

Fa anys que els grups de música urbana comencen a fer moviments per adaptar la seva posada en escena i ampliar el seu públic. A Catalunya n'hi ha diversos casos com els Figa Flawas, que han passat d'anar dues persones a girar actualment amb 11, o grups com Flashy Ice Cream. Músics, grups i el segell Picap ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que això ha vingut motivat per la intenció de millorar una proposta que tenia una posada en escena minimalista amb un cantant i un DJ, per la necessitat d'oferir un show amb més elements, per una motivació musical de renovar el gènere i també per la dificultat d'entrar en el circuit de festes majors, que aposten més per bandes completes i que suposen el gruix de les apostes en directe al país.
Júlia Serrasolsas, del grup Ginestà, va dir en una entrevista amb l'ACN que l'urban i el pop, originàriament, es diferenciaven molt, però que ara veuen que la tendència de molts grups que abans anaven dues persones amb un DJ és anar incorporant més banda en les actuacions. En la mateixa línia Dan Peralbo també apuntava que tot torna i és cíclic i que es portaven ja molts anys veient un DJ i un cantant sols en un escenari i que "el públic té ganes de veure gent tocant, que se la juga i que es poden equivocar en qualsevol moment".
Hi ha grups més propers a la música urbana, l'electrònica i al pop com Mushkaa o The Tyets que han introduït banda en les seves actuacions. No obstant això, hi ha grups que els han incorporat gradualment. És el cas de Figa Flawas. En els primers directes del grup damunt l'escenari només hi havia Pep Velasco com a cantant i Xavier Cartanyà com a DJ. Velasco explica a l'ACN que van decidir introduir músics "d'una manera progressiva".
Tot va començar amb la introducció a l'escenari d'una guitarra elèctrica per "donar-li joc al xou" i després d'una guitarra clàssica ("més rumbera", diu) i una percussió. I ara, amb la nova gira del grup van un total d'11 músics en cada concert amb instruments de vents, teclats, percussió i bateria com es va poder veure al Canet Rock. A diferència d'altres grups, Velasco creu que en el seu cas la introducció d'instruments permet jugar més amb el públic i li donen "un rotllo més de xou que no tant d'escoltar al cotxe o a casa".
El "trap" també es reinventa
Yung Mare, de la P.A.W.N. Gang, ressalta que en el seu cas va sortir de manera espontània quan van decidir que després de 13 anys als escenaris els tocava oferir un format diferent al públic que els hi són fidels. Ara van amb un bateria, un guitarra i en alguna cançó també han inclòs gralla i una caixa. Creu que això aporta més musicalitat. "Ens caracteritza el nostre argot i llenguatge i el fet de tocar amb instruments fa que la veu, que no deixa de ser un instrument, sigui més protagonista". En aquest sentit, Mare apunta que en el seu cas va ser un deure que sentien que li devien al seu públic que segueix anant als seus concerts.
Albert López, director general de Picap, creu que a Catalunya hi ha diversos factors que han fet que cada vegada més grups i artistes de la música urbana incorporin els músics en directe als seus xous. Un dels motius és "una evolució natural" que ja va viure el rap als anys 90 i és que quan un projecte musical com per exemple d'un grup de música urbana creix i arriba a escenaris més grans, el seu format de concerts, amb un MC i un DJ "sovint ja queda pobre a nivell escènic". López diu que per fer créixer la proposta l'habitual és incorporar una banda i altres elements com ballarins, visuals o efectes. Creu que una banda ajuda a "omplir molt l'escenari, dona més dinàmica i que el concert tingui més energia i més sensació d'espectacle".