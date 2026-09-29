Els «nini», en perill d'extinció? Cauen al 17% a l'Estat

El 17% dels espanyols de 18 a 24 anys ni estudiava ni treballava el 2025, una xifra que suposa una millora respecte del 2015, quan els anomenats "nini" suposaven el 23% de la població, tal com ho recull l'estudi Education at a Glance de l'OCDE. Tot i això, la xifra continua per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE, que era del 13% el 2025.\r\n\r\nA l'Estat, el 42% dels adults tenen una titulació terciària -43% a l'OCDE-, mentre que hi ha un 23% que han finalitzat la segona etapa de l'educació secundària o postsecundària no terciària -batxillerat o FP de grau mitjà-. Aquesta darrera xifra està per sota de la mitjana de l'OCDE, que és del 39%. D'altra banda, la taxa d'atur de la població adulta jove amb educació terciària ha passat del 18% el 2015 al 8% el 2025.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura i Mitjans\r\nUn acord «in extremis» evita el tancament del monestir de Sant Pere de Casserres\r\n\r\n