Educació enforteix la xarxa d'FP: rècord de matriculacions per segon any consecutiu

Gairebé una setmana després que comences el nou curs a escoles i instituts del país, aquest dilluns ha estat el torn de la formació professional. Ho ha fet amb una xifra rècord de matriculacions per segon any consecutiu. En concret, el curs ha començat amb 76.574 alumnes de grau mitjà i grau superior, uns 5.400 més en comparació amb els 71.242 que va haver-hi el curs passat. Si es compara amb fa dos anys, l'increment ha sigut de prop de 15.000 estudiants (61.573). Amb tot, doncs, les xifres constaten el bon funcionament de la formació professional, una de les prioritats d'acció de la consellera Niubó des que ocupa el càrrec, ara ja fa dos anys.
La titular de la cartera d'ensenyament també ha tret pit de les xifres a l'alça de la formació professional: "És incontestable que l’FP viu un dels seus millors moments a Catalunya, i tots ens n’hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però també pel teixit productiu del país, i per milers de persones joves i no tan joves que inicien una carrera professional o que reforcen les seves competències en una altra", ha exclamat Niubó, que s'aferra a les bondats de l'FP en un moment en què la seva cartera està al punt de mira pel malestar dels docents i el fiasco de les proves PISA.
Del total de matriculats, uns 43.396 corresponen a cicles de grau mitjà i uns 33.178 a cicles de grau superior. També ha exposat que per segon any consecutiu el procediment s’ha tancat al juliol, i més de dos terços de l’alumnat ha obtingut la primera opció de la sol·licitud: “Hem fet la preinscripció i la matrícula més àgils, transparent i capaç d’aprofitar al màxim totes les places disponibles. El resultat ha suposat reduir dràsticament el nombre d’alumnes que quedaven sense plaça assignada que, com saben, era un dels grans problemes de l’anterior procediment d’assignació”, ha defensat la consellera, que celebra haver resolt una de les crisi que més va perseguir els anteriors responsables de la conselleria.
Quins són els graus més escollits?
A banda de celebrar les bones xifres de matriculació a l'FP, la consellera d'Educació també ha detallat quins són els graus més escollits per als alumnes catalans, tant en cicle mitjà com superior. A grau mitjà destaquen cures auxiliars d’infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. En canvi, en cicle superior, destaquen administració i finances, educació infantil i integració social: "Pel que fa a la matriculació, cal destacar que les famílies industrials d’Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, i Instal·lació i manteniment presenten 700 matrícules més que el curs passat, reduint les vacants del 19 % al 12 % i reforçant la resposta de l’FP a les necessitats de talent de la indústria", també argumenten des de la conselleria.