Meta paga més de 16.000 milions per esquivar el judici del segle contra les xarxes socials

Meta ha acordat pagar 16.680 milions de dòlars per posar fi al llarg litigi iniciat per 29 estats dels Estats Units, que acusaven la companyia acusar d'haver manipulat deliberadament les seves dues principals xarxes socials, Facebook i Instagram, per "tornar addictes els nens". L’acord, anunciat aquest dimecres pels fiscals estatals, posa fi de manera anticipada al judici del segle contra les xarxes socials que havia començat la setmana passada a Oakland, Califòrnia. El procediment havia despertat una gran expectació als Estats Units i internacionalment, especialment perquè estava previst que el conseller delegat de Meta, Mark Zuckerberg, i el cap d'Instagram, Adam Mosseri, compareguessin davant d’un jurat federal.
Entre els estats que van presentar la demanda conjunta l’any 2023 hi ha Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey per violar les normes de protecció del consumidor i la privadesa dels menors d'edat, recollir-ne dades, utilitzar-les, i fer-ho sense tenir el consentiment dels seus tutors legals. En aquesta línia, els fiscals sostenien que Meta havia manipulat el disseny de les seves principals plataformes per mantenir els usuaris joves fent scrolling (desplaçant-se per la pantalla) de manera infinita, ja sigui a través de publicacions o notificacions.
Meta ha acceptat l’acord per evitar allargar el litigi, però nega les acusacions i qualsevol responsabilitat pels perjudicis que se li atribuïen. Els 16.680 milions de dòlars que pagarà representen, en tot cas, una part relativament petita dels 201.000 milions de dòlars d’ingressos que la companyia va registrar el 2025.
Més protecció per als menors
Més enllà de la compensació econòmica, l’acord obliga Meta a incorporar noves mesures de protecció per als menors que utilitzin Facebook i Instagram. Entre les mesures acordades hi ha la incorporació de pauses i avisos obligatoris després de 15, 60 i 90 minuts d’ús continuat de les plataformes. Alhora també eliminarà les notificacions automàtiques durant l’horari escolar dels dies laborables, una mesura destinada a limitar les interrupcions durant les hores lectives.
El litigi ha estat considerat un dels processos judicials més rellevants contra una gran empresa tecnològica pels efectes de les xarxes socials en els menors d'edat. La demanda conjunta de 29 estats, més de la meitat dels Estats Units, havia situat Meta al centre d’un debat sobre la responsabilitat de les plataformes en el benestar dels infants i adolescents. Abans de l’acord, Meta s’enfrontava a la possibilitat d'haver de pagar sancions que podien arribar als 1,4 bilions de dòlars, una quantitat pròxima al seu valor de mercat.