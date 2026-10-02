La 6a Solsoterra presenta una vintena llarga d’activitats al centre de Solsona

La tardor arriba a Solsona amb olors de bosc, productes de la terra, artesania i la millor cuina. El cap de setmana del 17 i 18 d’octubre, la sisena edició de la Solsoterra, Fira de la terra del Solsonès, tornarà a convertir el centre de la ciutat en un aparador dels fruits del territori i en un espai per descobrir, tastar i compartir al voltant de la terra amb una vintena llarga d’activitats.
Són el pinyol de la fira el mercat del bolet i el boletaire, a la plaça Major, amb un volum de parades que oscil·larà entre les dues i les cinc, en funció de la producció dels propers dies i la temporada boletaire; la venda de productes artesans de la comarca de La Menestrala, amb una quinzena d’expositors a la plaça de la Catedral, i el mercat ecològic i artesà, amb una quinzena de parades més al carrer de Sant Miquel.
Al seu voltant, la ja clàssica sortida micològica de dissabte al matí –amb reserva prèvia per correu-e a coordinació@firadesolsona.cat– i les activitats lúdiques, culturals i divulgatives completaran un programa que enguany creix en coincidir amb el 4t Festival de màgia de prop.
A causa del retard en l’inici de la temporada, enguany l’habitual exposició de bolets del vestíbul de l’Ajuntament se substituirà per una exposició fotogràfica de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura i tallers familiars sobre micologia, que es faran al pati gòtic del Consell Comarcal.
Showcooking amb Gessamí Caramés
La Solsoterra aposta per donar continuïtat a un format que ha anat guanyant públic durant els darrers anys. Entre les activitats que es mantenen hi ha la demostració de cuina del diumenge, una de les cites destacades del programa, enguany protagonitzada per la cuinera i comunicadora Gessamí Caramés. Es durà a terme diumenge a les dotze del migdia a la plaça Major. Les places són limitadesi i requereixen inscripció prèvia pe correu-e a coordinació@firadesolsona.cat.
Un dels punts de trobada més concorreguts del cap de setmana serà la plaça de les Moreres, que acollirà la vuitena edició del Solsbirra Fest. Quatre cerveseries artesanes catalanes i dues furgoteques repetiran la fórmula de les darreres edicions en un espai que s’amenitzarà amb l’actuació musical en directe de Tesis i Bulsara Tribut a Queen, dissabte, i Mayela i Swing Habana, diumenge al migdia.
Per als petits de casa, però, els al·licients principals es concentraran a la plaça de Palau, tant dissabte a la tarda com diumenge al matí, amb jocs infantils i un taller, i el pati gòtic del Consell, dissabte al matí, amb tallers sobre micologia.
La coincidència amb el Festival de màgia de prop ha comportat alguns ajustos en la distribució d’activitats, però permet també ampliar l’oferta cultural durant aquests dies al centre de Solsona.
Si bé la fira se celebra principalment durant el cap de setmana, a partir del dijous 15 ja s’organitzen actes per escalfar motors. Així, la biblioteca Carles Morató acull la presentació d’un llibre divulgatiu per entendre el bosc, de Mar Pallarès, i divendres al vespre la plaça Major serà l’escenari dels tastets de música de presentació de les Jornades gastronòmiques de tardor amb l’actuació en directe de Mamaluca Baila Trio.
Fruit de la fusió de fires, des del 2021
La Solsoterra va néixer l’any 2021 fruit de la fusió de L’Ecològica i la Fira del Bolet del Solsonès, dues cites que havien estat concebudes com a aparadors dels productes dels boscos i ecològics i com a espais de reflexió i divulgació per promoure hàbits saludables vinculats a l’alimentació, el benestar i la sostenibilitat.
Cinc anys després, la fira segueix fidel a aquella mateixa vocació i gravita al voltant dels recursos i els productes que dona el territori, amb una programació paral·lela que combina divulgació, cultura, lleure, activitat comercial, gastronomia i artesania.
La Solsoterra és una iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès, Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona i l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Hi donen suport la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Grup de Natura del Solsonès (Centre d’Estudis Lacetans), l’Arxiu Comarcal del Solsonès, La Menestrala, el Gremi d’Hostaleria del Solsonès, l’Associació Blue Events, la Societat Catalana de Micologia, la UBIC Solsona i El Monegal.
El programa complet de la sisena Solsoterra es pot consultar en línia aquí: https://firadesolsona.cat/ecologica/.
L’esperit de la Solsoterra s’estirarà fins a mitjan novembre amb les vint-i-unenes Jornades gastronòmiques de tardor de la comarca. Tretze establiments del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès serveixen menús i tapes elaborats amb productes de quilòmetre zero propis de l’època de l’any. A més, ofereixen sortejos de premis entre els participants. Aquesta informació es pot consultar a https://hostaleriadelsolsones.com/.