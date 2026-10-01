Un nou equip de raigs X al Zoo del Pirineu permet diagnosticar fauna salvatge ferida sense haver-la de traslladar

Cada any arriben a la Fundació Zoo del Pirineu centenars d’animals salvatges ferits o vulnerables. Molts d’ells necessiten una valoració ràpida per saber si pateixen fractures, lesions internes o seqüeles compatibles amb accidents, atropellaments o altres traumatismes. Fins ara, quan calia fer una radiografia, el centre havia de traslladar l’animal fora del refugi.
Des d’aquest setembre, la Fundació disposa d’un equip propi de raigs X, una incorporació que permet fer diagnòstics al mateix centre i prendre decisions clíniques amb més rapidesa. “En fauna salvatge, poder fer una radiografia al mateix centre ens permet reduir manipulacions, evitar trasllats i prendre decisions clíniques més ràpidament”, explica la Laia, veterinària del Zoo del Pirineu.
Un dels primers animals atesos amb el nou equip ha estat una geneta atropellada. L’animal presentava signes compatibles amb una commoció i problemes de visió, i la radiografia va permetre descartar fractures. Ara continua recuperant-se al centre, amb l’objectiu de tornar a la natura.
L’any 2025, el Zoo del Pirineu va atendre més de 500 animals salvatges, una tasca que combina rescat, recuperació i sensibilització, amb l’objectiu que els animals recuperables puguin tornar al seu hàbitat natural sempre que sigui possible. La incorporació dels raigs X reforça ara la capacitat del centre per donar resposta a aquests casos i millorar l’atenció veterinària de la fauna ferida al Prepirineu.