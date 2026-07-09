El Zoo del Pirineu deixa enrere l’Exhibició de Vol per donar protagonisme als animals rescatats

La Fundació Zoo del Pirineu ha canviat el nom d’una de les seves activitats més conegudes. L’antiga Exhibició de Vol passa a dir-se ara Animals en Acció.
Des del centre expliquen que el nom anterior no representava prou bé el sentit real de l’activitat. La proposta no se centra només en el que fan els animals, sinó en qui són: animals rescatats, amb una història pròpia, uns límits i un caràcter.
L’activitat també forma part del benestar dels animals del refugi, ja que els ajuda a mantenir-se actius, curiosos i estimulats, sempre respectant el seu ritme i el seu estat físic.
Alguns conviuen amb lesions, altres són grans i altres simplement hi ha dies que no tenen ganes de participar. I això, des del Zoo del Pirineu, també és part del missatge.
Amb aquest canvi, la Fundació vol allunyar-se de la idea d’una exhibició tradicional i reforçar la seva tasca d’educació ambiental i sensibilització al Prepirineu català.