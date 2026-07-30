Solsona porta al Ple les bases de les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges dins el Pla de barris

Una de les primeres accions del Pla de barris a Solsona serà l’obertura de les subvencions per a obres de rehabilitació d’habitatges dins l’àrea d’atenció especial del nucli antic. El Ple municipal ordinari d’aquest dijous en votarà les bases i la convocatòria amb una dotació de 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027. Com sempre, la sessió començarà a dos quarts de vuit del vespre i es podrà seguir en directe per Solsona FM.
Els nous ajuts per a habitatges del nucli antic –inclosos els àmbits de la plaça del Camp i del passatge d’Antoni Guitart– consistiran en dos programes: un d’adreçat als pisos que s’incorporin a la borsa de lloguer social amb un import màxim de 50.000 euros i fins al 70 per cent del cost total de la despesa i un altre de més genèric amb un màxim de 25.000 euros per a habitatge habitual i permanent.
Un altre punt de l’ordre del dia del Ple és la modificació del contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus municipals. Després que s’acabés el termini de quatre anys del contracte signat amb l’empresa Jaume Oró el 2021 i el de la primera pròrroga, aprovada l’any passat, la regidoria de Medi Ambient constata la necessitat de revisar diversos aspectes per adaptar el servei a les necessitats reals detectades els darrers anys.
“L’experiència ha evidenciat circumstàncies sobrevingudes relatives al funcionament de la recollida porta a porta, als volums reals dels residus generats, a l’increment dels usuaris comercials i a la incorporació de nous espais públics al servei”, assenyala l’informe de Medi Ambient, entre altres qüestions.
La corporació local també votarà l’acceptació del traspàs de la carretera de Sant Llorenç (LV4241a) en el tram comprès entre les dues rotondes, amb una longitud de 393 metres, que actualment forma part de la xarxa viària de la Diputació de Lleida. Una vegada executades les obres de millora d’aquest tram i construcció de la rotonda de l’escola El Vinyet, es formalitzarà el canvi de titularitat, d’acord amb un conveni signat per ambdues administracions.
El plenari també tractarà una moció de reconeixement institucional a la figura del mestre Gaietà Ripoll Pla (Solsona, 1778 – València, 1826) en el bicentenari de la seva execució, la vigília de l’acte que es durà a terme a la sala cultural de l’Ajuntament i al carrer de Sant Pau. Es farà divendres a les set de la tarda amb la participació de l’escriptor Alfred Bosch, autor de la novel·la Inquisitio, inspirada en Ripoll.
Aturar el Plater
D’altra banda, el consistori aprovarà l’adhesió de Solsona al manifest firmat per almenys 240 municipis que demana l’aturada de la tramitació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (Plater). Segons el text, el pla “presenta mancances rellevants” i s’ha fet “sense una participació real i efectiva del món local ni del conjunt del territori”. El document alerta que el plantejament actual “pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i una afectació important a les masses forestals”. El Plater, tal com van denunciar els alcaldes i alcaldesses fa uns dies, afecta 2.600 hectàrees del Solsonès.
En l’àmbit econòmic, l’ordre del dia de la sessió inclou una modificació de crèdit per l’ingrés d’una subvenció de 74.170 euros de la Generalitat per la instal·lació de plaques solars a la sala polivalent, una obra del 2023. Aquests diners s’invertiran en equipaments i programes educatius i en serveis bàsics municipals. Així mateix, es proposa transferir 14.743 euros d’inversió en habitatge a la partida ja existent de 30.000 euros per a ajuts a la rehabilitació d’habitatges de fora del nucli antic.
Ple ordinari 30/07/2026. Ordre del dia:
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
- Modificació de crèdit 3/2026 del pressupost vigent
- Modificació núm. 2 de la plantilla de personal municipal per a l’exercici 2026
- Modificació i revisió del contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus municipals
- Acceptació del traspàs d’un tram de la carretera LV4241a de la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Solsona
- Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a obres de rehabilitació, reforma i/o millora d’habitatges inclosos dins l’àrea d’atenció especial del nucli antic de Solsona
- Proposta de festius locals per al 2027
- Revisió del Document únic de protecció civil del municipi de Solsona
- Moció de reconeixement a Gaietà Ripoll Pla en el bicentenari de la seva mort
- Adhesió de l’Ajuntament de Solsona al manifest dels municipis davant del Plater
- Informes i resolucions
- Precs i preguntes