Solsona repara el deute històric amb el mestre Gaietà Ripoll en el bicentenari de la seva execució

Just el dia que es compleixen dos-cents anys de la seva execució, la ciutat homenatjarà per primer cop Gaietà Ripoll Pla (Solsona, 1778 – València, 1826), la darrera víctima del sistema inquisitorial espanyol. Ho farà amb una conferència d’Alfred Bosch, autor d’Inquisitio, i la descoberta d’una placa commemorativa.
El 31 de juliol a les set de la tarda, Solsona retrà per primer cop un homenatge institucional a Gaietà Ripoll i Pla (1778-1826), el mestre d’origen solsoní condemnat per heretgia per la Junta de Fe. L'acte, organitzat per l’Ajuntament, consistirà en una conferència, la descoberta d’una placa commemorativa a l’indret on hi havia hagut el col·legi dels escolapis i música en directe.
La commemoració s’emmarca en la voluntat del consistori de reparar el silenci institucional que fins ara havia envoltat una de les figures més universals nascudes a Solsona. Amb aquest objectiu, el Ple municipal té previst aprovar el dia abans una moció de reconeixement institucional que reivindica el llegat de Gaietà Ripoll com a símbol de la llibertat de consciència, el lliurepensament i la defensa d’una educació crítica, laica i allunyada de qualsevol dogmatisme.
L’acte començarà a la sala cultural de l’Ajuntament amb una conferència de l’escriptor Alfred Bosch, autor de la novel·la Inquisitio. Premi Prudenci Bertrana el 2006, aquesta és una de les obres que més decisivament ha contribuït a recuperar i divulgar la figura de Gaietà Ripoll entre el gran públic. Coincidint també amb el vintè aniversari de la publicació del llibre, Bosch oferirà una conferència sobre la figura del mestre solsoní, el context polític i religiós de la seva persecució i la vigència dels valors que representa.
Tot seguit, els assistents a l’acte es desplaçaran al carrer de Sant Pau, on es durà a terme la descoberta d’una placa, amb una intervenció prèvia de l’historiador Nil Boix Besora, que ha col·laborat en la recerca i contextualització històrica de la figura de Gaietà Ripoll i les seves arrels solsonines. La vetllada culminarà amb una breu actuació musical de la violoncel·lista Laura Juanco i el guitarrista Javier Juanco.
“Solsona té un deute històric amb la figura del mestre Gaietà Ripoll”, afirma el regidor de Cultura, Albert Colell. “Malgrat la seva rellevància històrica i simbòlica, fins ara no se li ha fet cap reconeixement institucional a la seva ciutat natal”. Per això l’Ajuntament vol reparar aquest silenci i “restituir la memòria d'un solsoní que representa valors universals com la llibertat de consciència, el pensament crític i una educació allunyada de dogmatismes", subratlla el regidor.
El darrer condemnat per heretgia
Fill del daurador Miquel Ripoll, natural de la Seu d’Urgell, i de Teresa Pla, membre d’una família menestral arrelada a la ciutat de Solsona, Gaietà Ripoll va néixer el 1778, va créixer al nucli antic de la ciutat i va estudiar amb els pares escolapis. Després de participar en la Guerra del Francès i de passar diversos anys presoner a França, va entrar en contacte amb les idees de la Il·lustració, que marcarien la seva manera d’entendre l’educació i la llibertat de consciència.
Va instal·lar-se a Russafa, aleshores municipi independent de l’Horta de València, on va exercir de mestre en una escola pública amb una pedagogia basada en la raó i el respecte a la consciència individual. Aquest posicionament el convertiria en objecte de persecució durant la restauració absolutista de Ferran VII. Processat per la Junta de Fe i acusat d’heretgia, va ser executat el 31 de juliol de 1826 després de negar-se a renunciar a les seves conviccions. La seva mort va tenir repercussió internacional i va consolidar la seva figura com un referent en la defensa de la llibertat de consciència i de la separació entre l’Església i l’Estat.
Tot i que la seva memòria ha estat històricament reivindicada a València i en altres indrets, especialment per entitats de lliurepensament, Solsona encara no li havia dedicat cap reconeixement institucional.
Continuïtat de la commemoració
Les regidories de Cultura i Comunicació preveuen donar continuïtat a aquesta commemoració amb noves activitats de divulgació històrica al llarg dels propers mesos. Entre d’altres, es farà difusió de la recerca de Nil Boix i, passat l’estiu, el club de lectura radiofònic dedicarà una sessió a la novel·la Inquisitio, amb l’objectiu d’aprofundir en el seu llegat i mantenir viva la memòria d'una figura que avui continua interpel·lant la societat per la vigència dels valors que va defensar.
- ACTE: Bicentenari de l’execució de Gaietà Ripoll Pla
- DIA: Divendres 31 de juliol de 2026
- HORA: 19 h
- LLOC: Sala cultural de l’Ajuntament de Solsona