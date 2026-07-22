22 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Salve Regina. Sa Majestat el so

Cultura i Mitjans

Concert d’orgue i veu, a càrrec de l’organista Johannes Geffert i la soprano Theresa Klose, a la Catedral de Santa Maria de Solsona

  • Johannes Geffert
  • Theresa Klose

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 08:36

El diumenge 2 d’agost, a les 12 del migdia, a la Catedral de Santa Maria de Solsona, tindrà lloc un concert d’orgue i veu a càrrec de Johannes Geffert, catedràtic d’orgue i improvisació al Conservatori Superior de Música de Colònia i Theresa Klose, soprano molt sol·licitada, especialment en els àmbits del lied, l'oratori i el concert. El repertori inclou obres de Leonardo Leo, Felix Mendelsonn, Willem Heydt, Giuseppe Verdi, Isaac Albéniz i Gaetano Piazza. L’entrada serà lliure i hi haurà taquilla inversa.

Johannes Geffert ha ocupat importants càrrecs com a organista i director de música sacra a Aquisgrà i Bonn. Ha actuat en festivals internacionals d’Europa, Àsia i Amèrica, i ha desenvolupat una destacada tasca docent i com a membre de jurats internacionals. El 1991 va fundar la Johann Christian Bach-Academy, especialitzada en interpretació amb instruments històrics. És reconegut internacionalment com un dels grans mestres de la improvisació a l’orgue.. 

Theresa Klose ha actuat en prestigiosos festivals internacionals com el Bachfest de Leipzig i el Beethovenfest de Bonn, així com amb destacades orquestres alemanyes. El seu repertori abasta des del segle XVII fins a la música contemporània. Formada a les universitats de música de Colònia i Frankfurt, es va graduar amb la màxima qualificació i honors. Compagina la seva carrera artística amb la docència i la preparació vocal dels cors de la catedral de Colònia, i és professora associada de cant a l'HMDK de Stuttgart.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar