Salve Regina. Sa Majestat el so

El diumenge 2 d’agost, a les 12 del migdia, a la Catedral de Santa Maria de Solsona, tindrà lloc un concert d’orgue i veu a càrrec de Johannes Geffert, catedràtic d’orgue i improvisació al Conservatori Superior de Música de Colònia i Theresa Klose, soprano molt sol·licitada, especialment en els àmbits del lied, l'oratori i el concert. El repertori inclou obres de Leonardo Leo, Felix Mendelsonn, Willem Heydt, Giuseppe Verdi, Isaac Albéniz i Gaetano Piazza. L’entrada serà lliure i hi haurà taquilla inversa.
Johannes Geffert ha ocupat importants càrrecs com a organista i director de música sacra a Aquisgrà i Bonn. Ha actuat en festivals internacionals d’Europa, Àsia i Amèrica, i ha desenvolupat una destacada tasca docent i com a membre de jurats internacionals. El 1991 va fundar la Johann Christian Bach-Academy, especialitzada en interpretació amb instruments històrics. És reconegut internacionalment com un dels grans mestres de la improvisació a l’orgue..
Theresa Klose ha actuat en prestigiosos festivals internacionals com el Bachfest de Leipzig i el Beethovenfest de Bonn, així com amb destacades orquestres alemanyes. El seu repertori abasta des del segle XVII fins a la música contemporània. Formada a les universitats de música de Colònia i Frankfurt, es va graduar amb la màxima qualificació i honors. Compagina la seva carrera artística amb la docència i la preparació vocal dels cors de la catedral de Colònia, i és professora associada de cant a l'HMDK de Stuttgart.