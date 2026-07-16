Territori de Masies impulsa una nova línia de salut comunitària al Baix Solsonès amb una programació estable fins al novembre

El projecte neix amb la voluntat d’
apropar el benestar i les cures a la població des d’una mirada integral, comunitària i arrelada al territori, especialment en un context rural on l’accés als serveis de salut pot ser limitat.
La iniciativa parteix d’una concepció àmplia de la salut, entenent-la no només com l’absència de malaltia, sinó com un estat de benestar físic, emocional, mental i social. Aquesta mirada pren especial rellevància en territoris amb una població progressivament envellida, dispersió geogràfica i desigualtats en l’accés a serveis, factors que incideixen directament en la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, el projecte també posa el focus en la importància de les cures i en les desigualtats de gènere associades, ja que són majoritàriament les dones qui assumeixen aquestes tasques.
El projecte inclou dos programacions. Per una banda,
ViuTM que consisteix en una programació estable de tallers i xerrades entorn la salut que es fa en diferents pobles del baix Solsonès i rodalies i d’altra banda, la segona edició del festival ViuFest, que enguany es celebrarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat.
El tret de sortida de la programació tindrà lloc el pròxim
25 de juliol al Local Social d’Olius, amb dos tallers que exemplifiquen l’esperit del projecte. D’una banda, “Llar físicament saludable. Cases com arbres per esdevenir cuidadores de vida”, a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau, abordarà la relació entre els espais que habitem i la nostra salut. De l’altra, “Cosmètica natural: aromatitzem les sals de bany”, amb Pilar Casas, proposarà una aproximació pràctica a les cures personals des d’una perspectiva natural i sostenible.
A partir d’aquesta data, la Línia Salut desplegarà una programació
fins al novembre estructurada en tres grans eixos. D’una banda, ViuTM Mou-te inclourà pràctiques corporals i de moviment conscient orientades a la salut integrativa, amb una atenció especial al benestar emocional i la salut femenina. D’altra banda, ViuTM Crea oferirà tallers vinculats a disciplines artístiques com a eina d’expressió i salut comunitària. Finalment, ViuTM Xerrades generarà espais de reflexió sobre alimentació, sostenibilitat i cicles de vida.
La programació inclou propostes diverses com tallers de cosmètica natural i salut de la llar, creació amb argila, dibuix meditatiu, ioga, teatre espontani, banys de bosc, cuina amb atenció plena o xerrades sobre temes emergents com la relació entre intel·ligència artificial i salut. Les activitats es distribuiran en diferents municipis del territori amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat i apropar els serveis a la població.
Per a més
informació i inscripcions, el preu d’un taller és de 15 euros per públic general i 12 euros per sòcies de Territori de Masies i tot el matí 25 euros i 20 euros per sòcies de Territori de Masies. Es pot contactar a través del correu informacio@territoridemasies.cat o al telèfon 693 054 437.