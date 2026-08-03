Talarn defensa a la inauguració de la Casa Gran del Santuari del Miracle que els edificis històrics han de ser una oportunitat de futur

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va participar aquest divendres passat en la inauguració oficial de la rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle, al municipi de Riner, una actuació que ha permès transformar l’antic alberg de pelegrins en un centre dedicat al barroc, amb espais culturals, municipals i destinats a la celebració de xerrades, conferències i activitats.
L’acte va estar presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i el conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, i a més de Joan Talarn, hi van intervenir l’alcalde de Riner i president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà; el subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida, José Crespín; l’arquitecte redactor del projecte, Carles Pubill, i la restauradora Anna Bedmar. També van assistir els diputats Fermí Masot, Núria Palau, Marc Solanes i Elis Culell.
Durant la seva intervenció, el president de la Diputació va remarcar que la recuperació de la Casa Gran representa molt més que la rehabilitació d’un immoble històric. “Els edificis històrics només tenen sentit si continuen escrivint història, si deixen de ser un record del passat per convertir-se en una oportunitat de futur. I això és exactament el que avui inaugurem”, va afirmar.
Talarn va recordar que la Casa Gran va néixer fa gairebé cinc-cents anys com un espai d’acollida per als pelegrins i va destacar que ara recupera aquest esperit adaptat a les necessitats del segle XXI. El nou equipament esdevindrà un centre dedicat al Barroc, un espai cultural i de coneixement i, alhora, un lloc de trobada i un equipament al servei del municipi. “Aquesta és la millor manera de preservar el patrimoni: donant-li una nova vida”, va assenyalar.
En aquest sentit, el president va reivindicar la capacitat dels municipis petits per impulsar iniciatives ambicioses i transformadores. “Riner és un clar exemple que els pobles petits no hem de renunciar a tenir grans projectes. Sovint és en aquests municipis on trobem el patrimoni més singular, la identitat més arrelada i les iniciatives més transformadores”, va manifestar.
També va posar en valor la col·laboració institucional que ha fet possible l’actuació i la gestió dels recursos públics per crear equipaments sostenibles, accessibles i útils per a la ciutadania. La rehabilitació ha comptat amb una inversió de 2.733.769 euros procedent d’una convocatòria finançada per la Unió Europea mitjançant els fons Next Generation. Per últim, el president de la Diputació va felicitar l’Ajuntament de Riner per la seva perseverança, així com els equips tècnics, els professionals que han participat en les obres i totes les persones que han contribuït a fer possible la reobertura de la Casa Gran.
Durant la jornada, el conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, va signar el Llibre d’Honor, i també es va presentar el nou vídeo explicatiu de la Casa Gran del Miracle i el projecte museístic del centre. Posteriorment, la coral La Fònica de Freixinet va interpretar dues peces i les autoritats van descobrir la placa inaugural, en un acte amenitzat per la violoncel·lista Carla Conangla, de la Fundació Pau Casals. La inauguració va continuat amb una visita a les diferents dependències de la Casa Gran del Miracle.
La Casa Gran és una construcció que es va iniciar l’any 1532, bastida originàriament com a alberg de pelegrins i que successives reformes han donat com a resultat l’aspecte actual. Es tracta d’un edifici de la Diputació de Lleida cedit a l’Ajuntament de Riner, el qual s’ha anat recuperant per a usos cívics, turístics i culturals.