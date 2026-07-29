Impulsen una cursa antiracista a Solsona per combatre els discursos d'odi

Solsona se sumarà el 24 d’octubre al moviment de curses antiracistes que en els darrers anys s’estenen arreu del país amb una iniciativa que vol promoure la cohesió i plantar cara als discursos d’odi. Liderada pel Casal Popular La Fura, la proposta ja té l’adhesió d’una vintena d'entitats, col·lectius, centres educatius i associacions de famílies.
La cursa neix davant l’augment dels discursos racistes i xenòfobs que assenyalen les persones migrades com a responsables de problemàtiques socials que tenen causes molt més profundes i estructurals. L’organització alerta que el racisme continua sent avui la principal causa de discriminació i que més de la meitat dels delictes d’odi registrats a Catalunya tenen una motivació racial.
En aquest context, la voluntat de la primera Cursa Antiracista de Solsona és crear espais de cohesió i convivència a través de l’esport, entès com una eina de transformació social capaç d’aplegar persones de procedències diverses al voltant d’un objectiu compartit. La jornada vol reivindicar una ciutat oberta, inclusiva i compromesa amb la igualtat de drets i oportunitats. Tal com recull el manifest de la cursa, es tracta de «demostrar que la lluita antiracista també es construeix des del carrer, des del cos i des de l’acció col·lectiva». El missatge és clar: «A Solsona correm contra l’odi» i, fent-se seu el clam del sindicat Top Manta, l’organització assegura que «fins que totes les vides puguin ser viscudes amb dignitat, la cursa continua».
Dos recorreguts i activitats paral·leles
La programació inclourà una cursa popular de cinc quilòmetres, que es podrà completar tant corrent com caminant, i un altre recorregut d'un quilòmetre. Les dues proves tindran la sortida i l’arribada a la plaça del Camp. La cursa de 5 quilòmetres començarà a les deu del matí i la curta, a les dotze. A més, s’organitzaran diferents activitats adreçades a tots els públics, inclòs un dinar popular, per completar la jornada. La campanya de difusió de la Cursa Antiracista de Solsona incorporarà diverses accions de sensibilització. Entre d’altres, s’ha elaborat material audiovisual i un fulletó que desmunta amb dades contrastades cinc dels principals prejudicis sobre les persones migrades. La publicació respon a afirmacions esteses, però falses, com ara que les persones migrades treuen la feina a la població nascuda aquí, acaparen les ajudes públiques o saturen la sanitat, amb l’objectiu de contribuir a un debat públic basat en evidències i no en estereotips. La cursa serà de caràcter solidari. Els beneficis obtinguts, un cop cobertes les despeses d’organització, es destinaran a sostenir l’activitat del Casal Popular La Fura i a fer possible noves edicions de la iniciativa.
Inscripcions obertes
Les inscripcions ja s’han obert a través de la plataforma inscripcions.cat (https://www.inscripcions.cat/cursaantiracistasolsona2026 i https://www.inscripcions.cat/cursaantiracistasolsona2026c). S’han previst diferents modalitats i preus per facilitar que tothom hi pugui participar o col·laborar segons les seves possibilitats. El Casal Popular La Fura fa una crida a tothom a afegir-se a la iniciativa, ja que no es tracta únicament d’una prova esportiva, sinó d’una «mobilització popular unànime contra el racisme que evidenciï que Solsona toca de peus a terra». La informació de la Cursa Antiracista de Solsona s’anirà actualitzant i difonent a través del compte de La Fura a Instagram.