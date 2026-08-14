El Consell Comarcal del Solsonès destina prop de 800.000 euros a la millora de la xarxa viària rural

El Consell Comarcal del Solsonès impulsarà durant els propers mesos un conjunt d’actuacions de manteniment, conservació i millora de la xarxa viària rural de la comarca, amb una inversió global de 790.306,73 euros. Les intervencions, que es desenvoluparan en diferents punts dels municipis del Solsonès, tenen com a objectiu millorar les condicions de circulació, reforçar la seguretat viària, prevenir el deteriorament dels camins i allargar-ne la vida útil. Les obres es preveu que s’executin principalment durant els mesos d’agost, setembre i octubre, en coordinació amb els ajuntaments dels municipis afectats.
Més de mig milió d’euros per millorar i pavimentar camins
Una de les actuacions de major abast serà la millora i pavimentació amb mescla bituminosa en calent de diversos camins dels municipis de Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, la Molsosa i Solsona. Aquesta intervenció compta amb un pressupost d’execució per contracta de 599.239,84 euros i permetrà actuar sobre diferents trams que actualment presenten deficiències en el ferm. Els treballs permetran recuperar les condicions de circulació dels trams més afectats, evitar que els desperfectes vagin a més i millorar la durabilitat de les vies, amb l’objectiu de garantir una xarxa de camins més segura i funcional. Es tracta d’una actuació especialment rellevant en una comarca on bona part de la mobilitat quotidiana depèn d’una extensa xarxa de camins que connecta municipis, nuclis rurals, masies i explotacions agrícoles i ramaderes.
Millora del drenatge i protecció dels talussos
El segon gran bloc d’actuacions se centrarà en la construcció de cunetes de formigó i sistemes de protecció de talussos en camins dels municipis de Llobera, Biosca, la Coma i la Pedra, Guixers i Clariana del Cardener. Aquesta actuació disposa d’un pressupost d’execució per contracta de 191.066,89 euros i permetrà millorar el drenatge de les vies, reduir l’erosió i reforçar la seguretat dels usuaris.
La correcta gestió de l’aigua és un element fonamental per garantir la conservació dels camins rurals. Les noves cunetes i els sistemes de protecció permetran reduir l’impacte de l’escorrentia sobre els ferms i els talussos i contribuiran a prevenir nous desperfectes.
Una xarxa imprescindible per mantenir connectat el territori
La xarxa de camins té una importància especialment significativa al Solsonès, una comarca marcada per la dispersió territorial, l’existència de nombrosos nuclis i masies i el pes de l’activitat agrícola i ramadera. En molts punts del territori, aquestes vies constitueixen una infraestructura essencial per a la mobilitat quotidiana i garanteixen l’accés de la població als diferents nuclis, habitatges disseminats, explotacions i serveis. Per aquest motiu, el manteniment dels camins rurals no només té una incidència directa en les condicions de circulació, sinó també en la capacitat de mantenir connectat el territori i facilitar el desenvolupament de l’activitat econòmica. Les actuacions previstes permetran frenar el deteriorament dels ferms, prevenir l’agreujament de les deficiències existents i millorar la funcionalitat i la seguretat de les vies, contribuint així a reforçar la cohesió territorial dels municipis de la comarca.
Una inversió per millorar la mobilitat i la seguretat
Amb aquesta inversió de 790.306,73 euros, el Consell Comarcal del Solsonès continua apostant per una política de manteniment i conservació de la xarxa viària rural que permeti actuar de manera preventiva i donar resposta a les necessitats dels diferents municipis. Les actuacions, desenvolupades en coordinació amb els ajuntaments, permetran intervenir sobre diversos punts de la xarxa i millorar-ne tant el ferm com els sistemes de drenatge i protecció. L’objectiu és disposar d’una xarxa de camins més segura, funcional i resistent, adequada a les necessitats d’un territori rural i dispers com el Solsonès; millorar la mobilitat, facilitar l’activitat agrícola i ramadera, reforçar la seguretat i contribuir a mantenir connectat tot el Solsonès. Aquestes actuacions son possibles gràcies a una ajuda del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.