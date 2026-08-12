Mònica Casamiquela Pérez, de Solsona, obté un accèssit als premis literaris Guillem de Belibasta

El petit nucli de Tragó de Segre ha acollit el lliurament dels guardons corresponents al 12è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu, dins la celebració de la seva Festa Major. La cerimònia, organitzada el dijous passat, va reunir finalistes, membres de jurat i representants institucionals vinculats al certamen. Aquest any, el concurs ha registrat la segona participació més elevada des de la seva creació, sumant un total de 151 textos, signats per participants de totes les franges d’edat i procedències dels diferents territoris que formen els Països Catalans.
Premis i autors distingits
La narració El rastre de la creu groga, de Ferran Marquina Martínez (Arenys de Munt), ha obtingut el primer premi i els 2.000 euros corresponents. L’obra Tots els colors d’agost, de Neus Artigas Tomàs (Bagà), ha estat reconeguda amb el segon premi, valorat en 800 euros. El tercer guardó, que aporta 500 euros, s’ha concedit a Marc Cortès i Pastor (Organyà) pel relat El so de la campana. També s’han lliurat dos accèssits, cadascun amb 150 euros, per a De vinyes i cendra de Marcos Ávalos Vilas (Badalona) i Silent de Mònica Casamiquela Pérez (Solsona).
Les obres guardonades es publiquen en un volum editat per Edicions Salòria, llançat a la venda el mateix dia de la gala. El recull inclou nou relats finalistes; a banda de les narracions premiades, hi figuren La sang fa bon vi de Salvador Casas Busquets (Girona), Llavis de silenci de Carolina Barceló Monerris (Viladecans), Metamorfosant de Jaume Parramon i Fauchs (Anglès) i Sota un cirerer florit de Lourdes Franquet Garrigós (Badalona). La portada d’aquest volum ha estat creada per Jaume Salvador.
Composició del jurat i procés de selecció
El grup encarregat de valorar les propostes finalistes estava format per Eulàlia Balaguer, Núria Cabiscol, Álvaro Castaño, Isabel Flaquer, Maria del Mar Mir, Ester Peretó, Alba Ramos, Aaron Soler, Olga Vilarrasa i Marta Vitó. En la fase definitiva, el jurat estava integrat per Pau Bosch, Laura Casanovas, Isidre Domenjó, Joan Graell i Jesús Bach, que hi va actuar com a secretari.
La gala de lliurament ha coincidit amb les activitats del Correllengua dedicades enguany a Josep Maria Espinàs. Durant l’acte es van donar cita tant els autors finalistes com representants d’entitats col·laboradores i es van fer diverses propostes literàries i culturals per completar la jornada.
L’Associació Festiva i Cultural de Tragó assumeix l’organització del Premi Guillem de Belibasta, amb la complicitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, els ajuntaments de Peramola i d’Oliana, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’IDAPA, Òmnium Cultural de l’Alt Urgell, a més de diverses entitats i empreses locals. L’acte també ha comptat amb el suport institucional del Govern d’Andorra, del CPNL i de l’Associació Llibre del Pirineu.