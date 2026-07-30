El XIV Concurs de Relats de la Gent Gran del Solsonès reconeix el talent literari de dues noves guanyadores

El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest dimarts l'acte de lliurament dels premis del XIV Concurs de Relats de la Gent Gran, una iniciativa que, edició rere edició, es consolida com un espai per fomentar la creativitat literària i donar visibilitat al talent de les persones grans de la comarca. En aquesta catorzena edició, el premi de la modalitat de prosa ha estat per a Montse Gil Casals, autora del relat "Un somriure retrobat", mentre que el guardó de la modalitat de poesia ha recaigut en Carme Vila Besora per l'obra "Ja no ploro".
El certamen posa de manifest que l'escriptura és una eina d'expressió que no entén d'edats i que la imaginació, la sensibilitat artística i la capacitat de crear noves històries continuen ben presents al llarg de tota la vida. A través dels relats i les poesies participants, les persones grans del Solsonès comparteixen mirades, emocions i universos literaris nascuts de la seva creativitat. Durant l'acte, s'ha destacat el valor d'una iniciativa que va més enllà del reconeixement als treballs guanyadors i que ofereix un espai de participació, estimulació literària i expressió personal. El concurs reivindica el paper actiu de les persones grans en la vida cultural de la comarca i contribueix a visibilitzar el seu potencial creatiu.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, la consellera comarcal d’Igualtat i Feminisme, Carme Bofarull, i la tècnica de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, M. Rosa Vila, han posat en valor la qualitat dels treballs presentats i han agraït la participació de totes les persones que han fet possible una nova edició del certamen. En aquest sentit, han remarcat que la creativitat no té edat i han agraït que, a partir de l’escriptura, permetin al lector gaudir d’experiències i fer emocionar. Amb catorze edicions celebrades, el Concurs de Relats de la Gent Gran s'ha convertit en una proposta cultural consolidada, que promou l'escriptura, fomenta la participació i recorda que les paraules, la imaginació i les ganes de crear no tenen límits.