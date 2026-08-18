Odèn entra a la Denominació d'Origen Catalunya amb reconeixement vinícola

Les vinyes d’Odèn han estat acceptades sota el paraigua de la Denominació d’Origen (DO) Catalunya, incorporant el municipi dins d’un grup de seixanta nous integrants a aquesta denominació vinícola. Aquesta extensió deriva d’una revisió del Plec de Condicions de la DO Catalunya, implementada amb la intenció d’adaptar la delimitació geogràfica als canvis observats al sector vinícola català. El procés ha permès reconèixer l’existència de vinya en municipis que fins ara restaven fora de la denominació, o bé només n’eren part de manera parcial. L’acord permet als productors i elaboradors d’Odèn optar a produir vins amb la protecció de la DO Catalunya si compleixen tota la normativa addicional vigent.
Ampliació de la zona de producció i nous municipis inclosos
La modificació de la zona autoritzada incorpora seixanta municipis de punts diversos del territori català: comarques del Pirineu, Terres de l’Ebre, Ponent, la zona de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre aquests, quaranta-quatre municipis entren a la DO Catalunya sense compartir-la amb cap altra denominació d’origen. Setze, en canvi, s’hi afegeixen mantenint la coexistència amb altres DO catalanes, i disset deixen enrere la incorporació parcial per passar a formar part íntegrament de la DO. Fonts de la DO Catalunya qualifiquen aquest creixement de “reforç de l'abast territorial” amb l’objectiu de “donar resposta a la realitat diversa i dinàmica de la viticultura catalana”.
Diversitat territorial i pluralitat dels paisatges vitivinícoles
Amb la redistribució, la DO Catalunya manté el caràcter transversal i continua mostrant la diversitat de paisatges, condicions climàtiques i varietats pròpies del vi català. El municipi d’Odèn passa a ser el primer de la comarca del Solsonès a rebre el distintiu vinícola, un fet remarcable dins la llista d’incorporacions. Actualment, la DO Catalunya agrupa més del 50% del vi català embotellat amb denominació d’origen i inclou elaboradors de gran part del territori, treballant per posar en relleu la qualitat i la varietat del vi català i apostant per un model de producció modern, sostenible i amb vinculació territorial.