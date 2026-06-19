Abadal commemora 30 veremes del Picapoll, un símbol vitivinícola del Bages

Abadal ha commemorat aquest divendres al seu celler les 30 veremes de l'Abadal Picapoll, una efemèride que posa en valor tres dècades de treball al voltant d'una de les varietats més representatives del Bages. La celebració ha reunit restauradors del territori, representants del sector vitivinícola i de l'hostaleria, així com el president de la Denominació d'Origen Pla de Bages, Carles Playà.
Trenta anys d'un vi referent
L'anyada 2025 de l'Abadal Picapoll marca la trentena verema d'un vi que s'ha consolidat com un dels grans referents de la varietat i un dels principals ambaixadors de la picapoll tant dins com fora de la comarca. Durant aquest temps, el celler ha contribuït a preservar aquest patrimoni vitivinícola, aprofundir en el seu coneixement i reforçar-ne la projecció dins el panorama del vi català.
L'acte ha volgut compartir amb els professionals de la gastronomia i del sector el recorregut d'un projecte construït a partir de la recerca, la constància i l'arrelament al territori. També hi han participat representants del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages i de la Confraria de Vins del Bages.
La recerca com a motor de creixement
La investigació sobre la varietat ha estat una de les claus del desenvolupament de l'Abadal Picapoll. Els primers treballs es van fer de forma experimental i en cupatges amb altres varietats, abans d'apostar per un vi elaborat exclusivament amb picapoll.
Aquest procés ha permès conèixer millor el comportament del raïm a la vinya, la seva adaptació als diferents sòls i microclimes de la finca i els elements que defineixen la seva personalitat. El resultat és un vi que ha mantingut al llarg dels anys atributs com la frescor, l'autenticitat i l'elegància, característiques que han contribuït a la seva identitat.
Una evolució que manté l'essència
L'Abadal Picapoll s'elabora a partir de parcel·les vinificades per separat, combinant les característiques de les zones més elevades de la finca amb les de les parcel·les de vall. Aquesta combinació dona lloc a un vi equilibrat, ampli i amb una marcada personalitat.
Com a novetat de l'anyada 2025, el vi incorpora un 10% de criança en bota durant tres mesos, una evolució que aporta més profunditat sense alterar el perfil que l'ha caracteritzat durant aquestes tres dècades.
Durant la celebració, Abadal també ha reconegut la tasca dels restauradors, prescriptors i professionals que han contribuït a difondre la picapoll i a consolidar-la a les cartes dels restaurants i entre els consumidors. Amb aquesta commemoració, el celler celebra no només les 30 veremes d'un vi, sinó també el paper central d'una varietat que forma part de la identitat vitivinícola del Bages i que continua inspirant el seu projecte de futur.