Abadal i Oller del Mas brillen a la guia Tim Atkin

Els cellers de la DO Pla de Bages Abadal i Oller del Mas han tornat a situar els vins de la comarca entre els més destacats del panorama català després de la publicació del Catalan Wines Special Report 2026 de Tim Atkin MW i Fintan Kerr. Els dos projectes han rebut puntuacions rellevants en una de les guies internacionals de referència del sector vitivinícola, amb especial protagonisme per a Abadal, que ha aconseguit diversos reconeixements destacats.
La presentació de l'informe es va fer el passat 4 de maig al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona, en un acte organitzat per l'Associació Vinícola Catalana que va reunir professionals del sector, distribuïdors, restauradors i mitjans especialitzats.
Abadal obté alguns dels grans reconeixements de la guia
El celler Abadal ha estat un dels protagonistes destacats d'aquesta edició del Catalan Wines Special Report 2026. L'Abadal Arboset 2021 ha rebut 97 punts, consolidant-se com una de les referències emblemàtiques del celler.
També ha sobresortit l'Abadal Sagristia C-1, distingit amb 96 punts i situat entre els Best Fortified de la guia, amb la màxima puntuació dins la categoria de vins fortificats. Els crítics el defineixen com "un vi ranci profundament intens" amb notes de taronja deshidratada, caramel salat, fruits secs torrats i flors blanques seques.
Un altre dels reconeixements destacats ha estat per a l'Abadal Mandó 2023, que ha obtingut 94 punts i ha estat nomenat Best Value Red Wine of the Year. Tim Atkin destaca el potencial de la varietat mandó i defineix el vi com a "fresc, vibrant i profundament mediterrani".
La presència d'Abadal a l'informe es completa amb els 94 punts de l'Abadal Nuat 2016 i els 92 punts de l'Abadal Picapoll 2024.
Oller del Mas reafirma el valor del Picapoll
Per la seva banda, el celler manresà Oller del Mas també ha aconseguit resultats destacats en aquesta edició de la guia. L'Especial Picapoll 2023 ha estat reconegut amb 95 punts i inclòs dins la selecció dels 60 Wines of the Year, reservada als vins més destacats tastats per Tim Atkin.
El Blanc de Picapolls de Guarda 2020 ha obtingut 94 punts, consolidant el reconeixement a la gamma de vins blancs del celler.
Les puntuacions reforcen l'aposta d'Oller del Mas per la recuperació i promoció de varietats autòctones com el Picapoll i per una viticultura vinculada al territori del Pla de Bages.