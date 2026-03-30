El celler Abadal celebrarà la cinquena edició de l'Abadal Music Fest amb tres nits de concerts

El celler Abadal acollirà del 28 al 30 de maig la cinquena edició de l'Abadal Music Fest, una proposta que combina música en directe, vins del celler i gastronomia en un entorn a l'aire lliure al Bages. El festival inclourà les actuacions de Pastora, Alfred García i Manu Guix amb The Veterans.
Tres nits de música en un entorn vinícola
El celler Abadal, en col·laboració amb la productora Cultural Victori Produccions, tornarà a convertir les seves instal·lacions en escenari musical amb una nova edició de l'Abadal Music Fest, que arriba enguany a la cinquena edició.
El festival se celebrarà del 28 al 30 de maig i oferirà tres concerts principals, cadascun amb una proposta artística diferenciada i maridada amb vins del celler, en un entorn natural i obert pensat per viure la música a l'aire lliure.
Pastora obrirà el festival
La primera nit, dijous 28 de maig, anirà a càrrec de Pastora, que celebra 25 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari i un repertori que inclou versions de temes emblemàtics com Lola. El concert es maridarà amb una copa d'Abadal Picapoll.
Alfred García i un directe més festiu
Divendres 29 de maig serà el torn d'Alfred García, que presentarà el seu nou treball T'estimo es te quiero. L'artista oferirà un directe amb sonoritat més rumbera i festiva, acompanyat d'una copa d'Abadal Nurva.
Manu Guix tancarà la cinquena edició
La cloenda arribarà dissabte 30 de maig amb Manu Guix i la banda The Veterans, que presentaran el disc Galàxies. La nit inclourà també l'actuació prèvia de Diana Murr, que obrirà la jornada amb el seu treball Destronada. La vetllada es completarà amb una copa d'Abadal Cinc.
Experiència gastronòmica i entrades a la venda
Més enllà dels concerts, el festival comptarà amb zona gastronòmica i espais chill out, food trucks i servei de barra de vins del celler Abadal, amb l'objectiu d'oferir una experiència completa al públic assistent.
Les entrades i abonaments ja estan disponibles al web oficial del festival, amb preus de 34 euros en anticipada i 36 euros a taquilla. La cita compta amb el suport de diverses empreses col·laboradores.