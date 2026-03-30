Rajadell recopila la seva història en un llibre de fotografies antigues del municipi

Rajadell ha recuperat la seva memòria col·lectiva amb el llibre Rajadell, records per sempre, un recull de fotografies històriques que repassa la vida, el treball i les tradicions del municipi. L'obra posa el focus en les persones i el llegat que han construït la identitat local.
Un recorregut visual per la història del poble
L'editorial manresana Zenobita Edicions ha publicat, per encàrrec de l'Ajuntament de Rajadell, el llibre Rajadell, records per sempre, una obra que recull fotografies antigues del municipi i ofereix un recorregut visual per la seva evolució al llarg del temps.
El volum, recopilat per Àlex Mazcuñán Visiedo, consta de 72 pàgines en format 21x19 centímetres i té un preu de 15 euros. La publicació es planteja com un homenatge a les generacions que han contribuït a construir el poble tal com es coneix avui.
En el pròleg, l'alcalde Joan Carles Lluch de la Torre destaca el valor d'aquestes imatges com a "memòria viva del nostre poble, la veu silenciosa dels qui ens van precedir i que, amb el seu esforç diari, van bastir el Rajadell que avui habitem".
Vida quotidiana, treball i espais del municipi
El llibre recorre diferents àmbits de la vida a Rajadell, des del paisatge i l'entorn fins a la quotidianitat dels seus habitants. Hi tenen presència activitats vinculades al treball, com les feines del camp o la producció a la històrica fàbrica de galetes, així com els oficis, les botigues i els espais de trobada que han marcat una època.
Aquesta mirada permet reconstruir com era el dia a dia al municipi i com han evolucionat els seus espais i activitats al llarg dels anys.
Tradicions i episodis de la història local
Un altre dels eixos destacats de l'obra són les tradicions i el lleure. El llibre inclou imatges de celebracions populars com el ball de la coca, les caramelles, els bastoners o la Setmana Santa, així com moments de vida comunitària en places i altres espais emblemàtics.
També s'hi documenten esdeveniments significatius de la història local, com la inundació de 1919, diversos descarrilaments ferroviaris o la nevada de 1962.
Un llegat per a les noves generacions
Més enllà del valor documental, el llibre posa especial èmfasi en les persones que han donat forma al municipi. Els rajadellencs i rajadellenques esdevenen els veritables protagonistes d'una obra que vol preservar i transmetre la memòria col·lectiva.
Segons apunta l'alcalde en el pròleg, el projecte "no és un exercici de nostàlgia, sinó una necessitat", ja que conèixer el passat és clau per decidir el futur. En aquest sentit, Rajadell, records per sempre es presenta com una eina per reforçar la identitat local i fer-la arribar a les noves generacions.