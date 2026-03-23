Fonollosa impulsa una caminada popular fins a Montserrat el 25 d'abril

El Club Esportiu Fonollosa, a través de la seva secció d'excursionisme, ha organitzat per al pròxim 25 d'abril la caminada La Moreneta, una proposta oberta a tots els públics que connectarà el municipi amb Montserrat. L'activitat planteja una jornada de senderisme amb dues opcions de recorregut i serveis pensats per facilitar la participació.
Dues rutes per adaptar-se a tots els nivells
La proposta inclou una ruta llarga i una de més accessible. La ruta sencera sortirà de Fonollosa i recorrerà un total de 44 quilòmetres, amb una durada aproximada de 12 hores. Per altra banda, la mitja ruta començarà a Castellfollit del Boix i tindrà un recorregut de 22 quilòmetres, amb una previsió de 6 hores de caminada.
Ambdues opcions permeten adaptar l'activitat a diferents nivells físics, mantenint l'esperit de superació i convivència que caracteritza aquest tipus de sortides col·lectives.
Serveis per garantir una bona experiència
L'organització ha previst diversos punts d'avituallament al llarg del recorregut per assegurar el benestar dels participants. A més, tots els inscrits comptaran amb assegurança durant l'activitat.
També s'oferirà transport de retorn fins al punt de sortida i un vehicle d'assistència, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el suport logístic durant tota la jornada.
Inscripció prèvia obligatòria
Per participar en la caminada cal inscriure's prèviament abans del 18 d'abril, trucant als telèfons 639 814 377 o 691 441 511. El preu de la sortida és de 15 euros per persona.