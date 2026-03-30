La Fira de Rams dona el tret de sortida a la setmana de Caramelles a Súria

Súria ha encetat la setmana de les Caramelles amb la celebració de la Fira de Rams, que ha omplert el centre urbà d'activitat amb la Trobada de Gegants, la benedicció de Rams i una ballada de sardanes. Els actes centrals de la festa tindran lloc el cap de setmana vinent.
Una jornada festiva amb protagonisme dels gegants
La setmana de les Caramelles ha començat aquest diumenge a Súria amb la tradicional Fira de Rams, que ha portat ambient festiu als carrers i places del centre de la vila. Un dels actes principals ha estat la 16a Trobada de Gegants, que ha reunit colles vingudes de Castellbisbal, Montmajor, Montmeló, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Esteve Sesrovires, així com les colles locals de l'Escola Francesc Macià, el Gorg de l'Olla i els Geganters i Grallers del Poble Vell.
La plaça de Sant Joan i diversos carrers del nucli urbà han estat els escenaris de la trobada. Després de la plantada inicial, les colles han ofert una mostra de ball, una cercavila i les ballades finals al Pla de la Font. Paral·lelament, la mateixa plaça ha acollit activitats infantils vinculades al món casteller.
Com és habitual, la trobada ha inclòs un sorteig i el lliurament de records d'agraïment a les colles participants i a l'Ajuntament de Súria. L'organització ha anat a càrrec dels Geganters i Grallers del Poble Vell, amb el suport del consistori i la Diputació de Barcelona.
Tradició i cultura popular al centre de la vila
La jornada també ha tingut un component tradicional i religiós amb la benedicció de Rams, que s'ha celebrat davant de l'església parroquial de Sant Cristòfol i que marca l'inici de la Setmana Santa.
A la tarda, la plaça de la Serradora ha estat l'escenari d'una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Súria, en un acte organitzat per l'Agrupació Sardanista amb el suport municipal.
Les Caramelles, a punt de començar
En els dies previs, diverses colles caramellaires han començat a guarnir els seus carrers amb elements decoratius i colors propis, preparant l'ambient per a una de les festes més arrelades del municipi.
Les Caramelles de Súria s'iniciaran oficialment el proper dijous 2 d'abril, mentre que els actes centrals tindran lloc dissabte 4 i diumenge 5 d'abril, culminant així una setmana plena de tradició i cultura popular.