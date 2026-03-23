Súria dona el tret de sortida a les Caramelles amb un Vermut multitudinari

Súria ha iniciat el compte enrere cap a les Caramelles amb la celebració del Vermut Caramellaire, que aquest diumenge 22 de març ha aplegat centenars de participants al parc municipal Macary i Viader. L'acte, que marca l'arrencada del programa festiu, ha reunit les deu colles caramellaires en una jornada plena de música, convivència i ambient festiu, preludi de la gran celebració que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'abril.
Retrobar-se per encetar la festa
El Vermut Caramellaire s'ha consolidat com un dels moments clau previs a les Caramelles de Súria, ja que permet el retrobament de caramellaires de totes les edats i colles. En aquesta edició hi han participat Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans i Infantil de l'Agrupació Sardanista, Infantil i Gran del Foment Cultural, Altatxu, Altatxets i la Coral Sòrissons.
Els colors i la indumentària característica de cada grup han tenyit el parc en una imatge que evidencia l'arrelament i la vitalitat d'aquesta tradició. Les actuacions musicals de LaTrup Duet i The Velcros han posat ritme a la jornada, que també ha inclòs un dinar popular i un bingo.
Compte enrere per a una festa de referència
Amb aquest acte, la vila entra de ple en la preparació de les Caramelles, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari local i reconeguda dins el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya des del 2016. Com és habitual en aquestes dates, els mocadors caramellaires ja comencen a aparèixer als balcons i finestres, un símbol visible de la implicació popular amb la festa.
El programa continuarà els propers dies amb diverses activitats prèvies. El diumenge 29 de març tindrà lloc la 16a Trobada de Gegants, en el marc de la Fira de Rams, que servirà de pròleg als actes centrals. A partir del dijous 2 d'abril, la festa entrarà en la seva fase decisiva amb el lliurament de cintes, la Passada Caramellaire i l'SPOK.
Tradició i participació
Les Caramelles de Súria destaquen per la seva capacitat de mobilitzar tot el municipi, amb la participació activa de colles, entitats i veïnat. El Vermut Caramellaire ha tornat a demostrar aquesta implicació col·lectiva, convertint-se en una primera mostra de l'esperit festiu que marcarà els dies centrals de la celebració.
Amb la vista posada en el primer cap de setmana d'abril, Súria ja respira ambient de Caramelles en una edició que, un any més, promet omplir els carrers de música, dansa i tradició.