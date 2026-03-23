Les Caramelles de Súria tornaran amb més de 900 cantaires i un ampli programa festiu

Les Caramelles de Súria, amb orígens al segle XVI, s'han consolidat com una de les cites més destacades del calendari festiu català. Enguany hi participaran deu colles que ompliran carrers i places amb cants, danses i cultura popular, convertint el municipi en un gran escenari col·lectiu.
Els actes previs ja han començat aquest cap de setmana amb el vermut caramellaire i activitats musicals al parc Macary i Viader, i continuaran diumenge 29 de març amb la Trobada Gegantera de la Fira de Rams, activitats infantils, benedicció de rams, cercavila i una ballada de sardanes.
Inici oficial i actes previs
El dijous 2 d'abril tindrà lloc l'inici oficial amb l'entrega de cintes a les colles davant la Casa de la Vila, seguida de la passada caramellaire i el Ball Comú. La jornada acabarà amb un sopar i actuacions musicals al pavelló.
L'endemà, divendres 3 d'abril, hi haurà un espectacle infantil amb el grup Xiula i el tradicional Via Crucis nocturn.
El cap de setmana central de Caramelles
El dissabte 4 d'abril arrencarà amb les Caramelles a pagès, que portaran cants i balls als entorns rurals. A la nit, el pavelló acollirà la Trobada Caramellaire amb totes les colles, una actuació conjunta i activitats complementàries com el cercatasques i concerts.
El diumenge 5 d'abril serà el dia gran, amb actuacions al carrer des de primera hora del matí, esmorzar popular, missa de Pasqua i un ambient festiu que convertirà el centre en una illa de vianants. La jornada es tancarà amb sopar i concerts.
Cultura popular i participació massiva
A més dels actes, el programa inclou exposicions i la implicació de colles com Tro Gros, La Llanterna o el Foment Cultural, entre d'altres.