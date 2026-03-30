Abadal es consolida entre les marques de vi més admirades del món en el rànquing 2026

El celler Abadal d'Avinyó ha estat inclòs novament al rànquing The World's Most Admired Wine Brands 2026 de la revista Drinks International. La marca ocupa la posició 40 i es reafirma com un dels referents del vi català a escala global.
Reconeixement internacional del sector
La classificació s'elabora a partir de les votacions de professionals internacionals com sommeliers, compradors, Masters of Wine i periodistes especialitzats, que valoren aspectes com la qualitat, la consistència, la força de marca i el compromís amb el territori i la sostenibilitat.
En aquesta edició, Abadal ocupa la posició 40, fet que el situa com una de les marques de l'Estat destacades dins del panorama global.
Referent del Pla de Bages
Segons la mateixa publicació, el celler és especialment valorat per la seva tasca de recuperació i posada en valor del territori del Pla de Bages, així com per l'aposta per les varietats autòctones.
També es destaca el seu compromís amb la sostenibilitat, el treball a la vinya i la capacitat d'oferir vins amb identitat pròpia, contribuint a ampliar la visió del vi espanyol més enllà de les denominacions més conegudes.
El rànquing subratlla, en aquest sentit, el paper d'Abadal com a ambaixador del Pla de Bages a escala internacional, amb una proposta vinculada al paisatge, la història i la singularitat del territori.
Presència destacada de cellers de l'Estat
En aquesta edició també hi figuren altres cellers de l'Estat com Família Torres, Vega Sicilia, Cvne, La Rioja Alta, Marqués de Riscal, Marqués de Cáceres, Ramón Bilbao, Faustino, Juvé & Camps, Perelada, Codorníu i Scala Dei.
La inclusió d'Abadal en aquest grup reforça la seva projecció exterior i consolida el celler com una de les marques catalanes amb més reconeixement internacional.
Un reconeixement a una trajectòria arrelada
El propietari del celler, Valentí Roqueta, ha valorat positivament aquest reconeixement, que considera fruit d'una manera d'entendre el vi vinculada al territori.
Segons ha destacat, el projecte d'Abadal treballa per expressar la identitat del Pla de Bages, recuperar el seu llegat vitivinícola i projectar-lo al món amb autenticitat, qualitat i respecte per l'origen.