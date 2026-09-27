Solsona organitza dues sessions informatives per a persones estrangeres amb regularització recent

Aquest dilluns, Solsona serà escenari de dues sessions informatives pensades per a persones estrangeres amb la seva situació administrativa regularitzada fa poc temps. El primer encontre, destinat a empreses, gestories i gremis professionals, abordarà la qüestió de la regularització extraordinària i les condicions per a la contractació de treballadors estrangers. Aquesta activitat estarà conduïda per Douaâ el Amrani, advocada amb especialització en estrangeria, i se celebrarà de 15 a 16 h a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.
Sessió per a empreses i gestories sobre procediments extraordinaris
La segona activitat, amb el títol "Després d’aconseguir el NIE que que?", s'adreça a aquelles persones que han participat en el procés de regularització extraordinària. L’acte començarà a les 17 h al Casal Cívic Xavier Jounou, al carrer Gaudí 2 de Solsona
, i també serà a càrrec de Douaâ el Amrani
, advocada especialista en estrangeria. L’objectiu és aclarir les qüestions administratives i legals que sorgeixen un cop s’ha obtingut el NIE, tot responent als dubtes sobre els tràmits a seguir.
Aquesta doble cita pretén oferir informació recent i útil tant als ciutadans estrangers amb regularització recent com als agents econòmics locals. Els temes que s’hi tractaran responen a necessitats concretes per afavorir la integració social i laboral dins la ciutat i a la comarca.