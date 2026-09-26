Solsona reparteix els títols oficials de Cambridge amb set de cada deu aprovats

L'ajuntament de Solsona ha lliurat els títols oficials de Cambridge als alumnes que han superat les proves d’aquest any. La regidoria d’Educació informa que han obtingut l’aprovat trenta-una persones, fet que representa el 70% del total que s’hi va presentar.
Novetats en els exàmens de Cambridge a Solsona
Aquesta convocatòria ha incorporat una novetat significativa: la reintroducció de la prova C1 Advanced (CAE), que feia anys que no es feia a la ciutat. El canvi ha estat fruit d’una demanda creixent per part dels candidats i d’un treball conjunt entre diferents agents educatius locals. S'han atorgat 31 títols, dividits de la manera següent: 12 corresponen al B1 Preliminary (PET), 10 al B2 First, 7 a l’A2 Key (KET) i 2 al C1 Advanced (CAE).
Agraïments i continuïtat del projecte
"La regidora Esther Espluga ha celebrat l'elevada participació i el fet que s'hagi pogut oferir la possibilitat d'examinar-se del CAE." Durant l’acte de lliurament, Espluga va posar especial atenció en la persistència del projecte, que arriba a la desena edició. També va remarcar la feina de Maria Claret i Sara Malé a la coordinació local, i va incloure una menció per a Sílvia Torralba, tècnica municipal. L’Escola Arrels ha estat clau cedint els espais per als exàmens.
Impacte de les proves i implicació local
Les proves han brindat la possibilitat d’obtenir titulacions oficials d’anglès, amb validesa internacional, sense que els alumnes hagin de sortir del municipi. Aquest dispositiu, impulsat per l’Ajuntament de Solsona des de fa deu anys, es fa amb el suport constant de les escoles i acadèmies locals, així com amb l’orientació de Susan Pexton, delegada de Cambridge a Lleida. Aquest treball compartit afavoreix l’aprenentatge de llengües i acosta els certificats oficials a l’alumnat local.