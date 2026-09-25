La geganta Clotilde serà el centre d'atenció en una Festa Major de Freixinet marcada per activitats tradicionals

La població de Freixinet, dins el terme municipal de Riner, comença la seva Festa Major aquest cap de setmana. L'agenda arrenca divendres i s'allarga fins dilluns. En destaquen més d’una dotzena d’activitats amb un caràcter variat: actes festius, trobades gastronòmiques, concerts i concursos populars. La geganta "CLOTILDE", restaurada recentment, tindrà un paper central. No és l’única proposta; el calendari integra concursos de bitlles, de botifarra, música en directe, trobades familiars i activitats infantils, recollint opcions per a públics diversos.
La geganta Clotilde pren el protagonisme durant els actes
Acompanyada del sergent Morales, la seva "parella", i d'altres membres del Grup Geganter de Freixinet, la geganta Clotilde encapçalarà la ballada de gegants programada per diumenge a la Plaça Major. Aquesta figura, obra de Manel Ariza i datada el 1992, presenta unes dimensions de 2,60 metres d’alçada i 20 quilos de pes. Recentment ha estat restaurada pel mateix autor i es va presentar durant la Festa de l’Adesiara al juny.
Organització i activitats previstes per la Festa Major de Freixinet
L’entitat encarregada de la coordinació és el Grup de Joves de Freixinet, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Riner. Entre les propostes hi figuren una tirada de bitlles, gimcana per a infants, sopar col·lectiu, ball i concert dissabte; ballada de gegants i recital de corals diumenge, i per acabar, dinar de germanor i concurs de botifarra dilluns. Totes les activitats estan pensades per incloure tant els habitants com els visitants, amb l’objectiu de mantenir la vida cultural d’aquest nucli petit.
Reconeixement institucional i significat de la celebració
Joan Solà, alcalde de Riner
, destaca la Festa Major de Freixinet com a prova de l’esforç col·lectiu orientat a preservar la tradició local. Segons Solà: “posa en valor l’esforç dels habitants d’aquesta localitat, especialment dels joves, per mantenir i revitalitzar les tradicions del territori, esforç que té el mèrit afegit de tractar-se d’un nucli molt petit i que demostra que als micropobles com Riner la cultura popular és ben viva”.