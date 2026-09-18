Caminada i pedalada de Solsona a Sant Esteve d’Olius per promocionar una mobilitat segura i sostenible

Solsona i el Solsonès tornen a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat amb una doble activitat popular per reivindicar formes de desplaçament més sostenibles, segures i saludables. El diumenge 27 de setembre, l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès organitzen una caminada i una pedalada fins a Sant Esteve d’Olius, dues propostes gratuïtes i obertes a tothom.
La sortida serà a dos quarts de nou del matí de la plaça del Camp, tant per a les persones que optin per fer el recorregut a peu com per a les que hi participin amb bicicleta. La caminada tindrà un itinerari d’uns 8 quilòmetres, mentre que la pedalada en recorrerà aproximadament 25.
Els dos recorreguts passaran per la Cabana d’en Geli i diversos punts de l’entorn rural de Solsona i Olius, entre els quals ca l’Espolsa, cal Sastre Quel, Cal Rocafort, els Plans i Marcús. Entre aquestes dues darreres finques s’ubicarà un primer punt d’avituallament, mentre que el segon s’oferirà a l’arribada a Sant Esteve d’Olius. La tornada es farà amb bus.
Visita guiada a la cripta i el cementiri modernista
Com és habitual cada any, la sortida es complementarà amb una proposta de caràcter cultural. Enguany Solsona Experience oferirà una visita guiada a la cripta i al cementiri modernista per conèixer més a fons aquest conjunt patrimonial singular de la comarca.
Per participar-hi no cal inscripció prèvia. L’organització recomana portar calçat i roba adequats per a l’activitat i, en el cas de la pedalada, bicicleta en condicions i els elements de seguretat corresponents.
Aquesta convocatòria és coorganitzada per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, amb la col·laboració dels Amics de la Bici de Solsona, el Centre Excursionista del Solsonès i Solsona Experience.
Prop de vint anys d’adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat
Solsona s’adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat des del 2007, amb l’objectiu de contribuir a promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables i posar en valor alternatives com els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.
Els darrers anys aquesta cita s’ha vist afectada per la pluja. L’any passat, amb tot, un centenar de participants van desafiar el mal temps i van fer la caminada i la pedalada de Solsona fins al castell de Lladurs.
L’edició d’enguany a Catalunya porta per lema “Mobilitat per a tothom” i posa el focus en la justícia intergeneracional i en la necessitat de garantir opcions de mobilitat d’aquest tipus per a persones de totes les edats i condicions, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats. S’hi han sumat 380 municipis, una xifra rècord, amb més de 450 activitats programades arreu del país.