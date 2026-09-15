L’Amisol crea tres vacants laborals al Centre Especial de Treball per reforçar plantilla

L’Amisol ha fet públic que necessita tres persones per incorporar-se de manera immediata al Centre Especial de Treball. Una d’aquestes vacants té caràcter urgent: es tracta d’una substitució per a operari de producció, tot i que es contempla la possibilitat d’estabilitat un cop coberta la necessitat inicial. La recepció de sol·licituds es manté oberta fins divendres a través del web oficial de L’Amisol, a l’espai «Treballa amb nosaltres». L’inici de la feina se situarà a la secció de serradora; s’ofereix un horari de trenta-dues hores setmanals de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 14 a 16 h, amb una jornada setmanal que finalitza a les 18 h. El salari es determinarà atenent el nivell professional, experiència i capacitats de la persona seleccionada. Les tasques requereixen força física, manipulació de materials, càrrega de pes i feina dempeus.
Noves opcions laborals dins el Centre Especial de Treball
Al marge d’aquesta cobertura immediata, L’Amisol
ha obert un procés addicional per sumar dues persones més a l’equip del Centre Especial de Treball. Aquestes incorporacions es destinen a àmbits industrials: les seccions de serradora i manipulats industrials
són els principals escenaris, i el rol inclou també el suport i acompanyament a companys amb discapacitat. L’objectiu és ampliar l’equip i sostenir tant l’activitat productiva com la prestació de serveis. El contracte plantejat és de caràcter indefinit amb jornada completa,
horari de dilluns a divendres, i franja entre les 7 h i les 19 h. S’ha previst una integració progressiva, especialment per substituir jubilacions imminents.
Perfil i requisits dels candidats
Per a qualsevol d’aquestes places, cal disposar de carnet de conduir
, així com manejar correctament el català i el castellà. L’experiència prèvia
en entorns industrials, en el sector de la fusta o en àmbits de formació social es tindrà en consideració. Es requereixen persones responsables, capaces d’organitzar-se, polivalents, habituades a treballar en equip i a conviure en contextos d’inclusió social. També es valora capacitat d’adaptació als diferents llocs i dinàmiques del centre, habilitat organitzativa, autonomia, iniciativa pròpia i resolució d’incidències. Es demana flexibilitat, predisposició per aprendre, sensibilitat, empatia i aptitud per donar suport a persones amb discapacitat.
Procés per presentar sol·licituds
Les candidatures per a la plaça urgent es podran presentar fins divendres. En canvi, per a les altres dues vacants, el període s’estén fins al dia 30. El tràmit per inscriure-s’hi és digital, des del web de l’entitat, dins «Treballa amb nosaltres». Segons fonts de l’organització, aquestes noves contractacions busquen garantir la continuïtat i qualitat del servei al Centre Especial de Treball i facilitar l’accés laboral a persones amb discapacitat.