El Servei Enllaç d’Amisol reforça la inclusió laboral de persones amb discapacitat al Solsonès

El Servei Enllaç de l’Associació Amisol, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball i el cofinançament de la Unió Europea, ha impulsat per vuitè any seguit una iniciativa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de salut mental al Solsonès. L’acció està orientada a promoure l’accés d’aquestes persones a llocs de treball d’empreses de la zona, mitjançant orientació, suport i seguiment professional.
Segons dades del Servei, "Aquest any s’ha ofert atenció des del mes de maig de 2025 fins al mes d’abril del 2026 i s’ha atès a un total de 12 persones, amb diversitat de perfils i edats." El Servei Enllaç prepara un acompanyament individual, partint de les necessitats i particularitats de cada participant. S’identifica el perfil professional, es fixa un pla de treball propi i es duen a terme formacions col·lectives, tutories personalitzades i, en casos puntuals, suport directe a l’empresa.
Aquesta edició ha mantingut el focus en l’alfabetització digital, amb l’objectiu d’elevar el grau de competència informàtica i obrir noves opcions dins el mercat de treball de proximitat. "L’objectiu principal és potenciar i millorar les competències personals i professionals de les persones participants per afavorir la seva inserció laboral en empreses ordinàries."
Sobre la prospecció empresarial, enguany s’han enfortit col·laboracions ja existents amb empreses vinculades al servei i, segons el Servei, "també s’han establert noves aliances gràcies a la bona acollida i implicació del teixit empresarial del territori." Aquestes col·laboracions faciliten la participació de més empreses en processos d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.
Durant el període d’atenció, "s’han inserit laboralment 3 persones amb contracte de treball, i s’han formalitzat 4 convenis de pràctiques no laborals, oferint així un espai de coneixement mutu entre empresa i persona participant." Aquesta fórmula permet una aproximació pràctica entre el teixit empresarial i els usuaris del Servei Enllaç.
Des de l’Associació Amisol s’indica: "Des d’Amisol volem expressar el nostre sincer agraïment a totes les empreses que confien en la nostra feina i aposten per la inclusió social i real a través de l’ocupació laboral. Especialment, volem donar les gràcies a: Motocard Bike, Cine París, Càmping el Solsonès, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Tèxtil Olius, Granja Godall, Museu i Arxiu Diocesà i Comarcal de Solsona i Nartal Ponent (Friselva)."
El servei conclou: "Gràcies per obrir-nos les portes, per oferir oportunitats i per creure en les persones. Amb cada gest, amb cada oportunitat donada, esteu transformant vides i fent possible una societat més justa, més inclusiva i més humana per a tothom."