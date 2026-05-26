Nous ajuts per rehabilitar habitatges i afavorir el repoblament rural al Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès informa de l’obertura de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació d’habitatges de titularitat pública i privada per fomentar l’arrelament i el repoblament en entorns rurals de Catalunya, una línia d’ajuts destinada a impulsar la recuperació d’habitatges buits i espais en desús als municipis rurals de la comarca.
Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges que n’assumeixin la rehabilitació, cooperatives d’habitatge propietàries o amb cessió d’ús, així com administracions locals titulars o amb cessió d’ús d’habitatges.
Entre les actuacions subvencionables hi ha les obres de rehabilitació relacionades amb l’habitabilitat, les millores estructurals, l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la funcionalitat dels habitatges. També s’hi inclouen actuacions de canvi d’ús d’edificis o espais en desús, com baixos o golfes, per transformar-los en habitatges habituals i permanents o allotjaments dotacionals.
Igualment, seran subvencionables les despeses derivades de la redacció de projectes tècnics, direccions d’obra i certificats d’eficiència energètica. Les actuacions objecte d’ajut han d’haverse executat a partir de l’1 de gener de 2025.
La convocatòria preveu tres línies principals d’ajut: habitatges buits de titularitat privada destinats a ús propi o de familiars fins a segon grau; habitatges buits de titularitat privada destinats a lloguer mitjançant borses d’habitatge, i habitatges buits o equipaments en desús de titularitat pública o cedits a l’administració per un període mínim de cinquanta anys. Pel que fa als imports subvencionables, als municipis del Solsonès —excepte Solsona i Olius— els ajuts poden arribar fins al 40 % i 20.000 euros en el cas d’habitatges destinats a ús propi; fins al 80 % i 40.000 euros per a habitatges destinats a lloguer, i fins al 80 % i 70.000 euros en el cas d’habitatges o equipaments de titularitat pública. Al municipi d’Olius, els percentatges i imports màxims oscil·len entre el 30 % i 15.000 euros, i el 70 % i 60.000 euros, segons la línia d’ajut.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2026, inclòs. Per a més informació o assessorament, les persones interessades poden contactar amb l’àrea d’Habitatge del Consell Comarcal del Solsonès a través de les adreces de correus electrònics habitatge@elsolsones.cat o consell@elsolsones.cat.