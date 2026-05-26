Una sardana del compositor de Solsona Jordi Montanyà s'inclourà en un disc de sardanes balaguerines

El Col·lectiu Sardanista de Balaguer té en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma verkami per finançar un disc de sardanes vinculades amb Balaguer, i estrenades durant els darrers cinc anys. L’acció s’allargarà fins a primers de juny, i es preveu recaptar mil euros, que serviran per finançar part del cost del disc, que s’edita en motiu dels 75 anys del concurs de colles sardanistes.
Durant la campanya es pot adquirir el nou disc, però també es podran obtenir d'altres recompenses menys habituals, com assistir a l'estudi d’enregistrament amb els músics, aconseguir les partitures signades dels respectius autors, disposar d’un pen-drive amb una versió llarga de les sardanes per ballar a plaça, o adquirir una litografia signada i numerada de la il·lustració de la caràtula del disc, que anirà a càrrec del dissenyador Arnau Torrente.
Dos solsonins en formaran part d'aquest projecte
El disc també estarà disponible a les plataformes de música en streaming, i està previst que s’enregistri al mes de juny amb Audiovisuals de Sarrià, a l’estudi 44.1 de Girona. L’enregistrament anirà a càrrec dels Montgrins, cobla en la que hi trobem l'intèrpret i també compositor solsoní Conrad Rafart, i està previst que es presenti al novembre en el marc de la Festa Major.
El treball inclourà un total de quinze sardanes i la dansa ‘La galop de Balaguer’. Entre els títols hi haurà Mirada innocent del solsoní Jordi Montanyà. El jove solsoní va dedicar aquesta sardana a tots els escolars que estan aprenent a ballar sardanes als tallers d'ensenyament que cada any es duen a terme a totes les escoles de la ciutat. L'obra s'estrenà l'any 2025 i va anar a càrrec de la Cobla Mediterrània.
Relació d'obres incloses al CD:
Sota l'esguard del Sant Crist de Balaguer. Josep Cassú
Les fades de Hollywood. Marc Timon
La mística cistercenca. Ferran Carballido
Sóc de l'Oest. David Esterri
Vallverdú. Anna Abad
Colla Verge del Miracle. Òscar Barqué
Aurembiaix d'Urgell. Joan Moliner
Mirada innocent. Jordi Montanyà
L'Harpia de Balaguer. Bàrbara Ardanuy
La iaia Sunsion. Jan Castells i Pere Baiges
Als sardanistes de la Terra Ferma. Pere Baiges
Esterriana. Miguel Castro-Santafé
La reguereta. Francesc Amorós (instrumentació: Ferran Carballido)
La galop de Balaguer (dansa). Instrumentació: Dani Gasulla
Nova sardana del Pitu Chamorro (estrena 3 d'octubre a la Sardanada)
Nova sardana d'estrena al novembre (75 anys de concursos de colles)
Totes les aportacions s'han de canalitzar a través d'aquesta web: https://www.verkami.com/projects/43184-cd-balaguer-es-sardana