Els solsonins Conrad Rafart i Jordi Montanyà nominats als Premis Preludi de sardana

Comença la primera edició dels Premis Preludi, impulsats per SomSardana i adreçats a compositors i compositores que hagin estrenat alguna sardana entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025. La proposta substitueix el projecte de La Sardana de l’Any, després de 35 edicions de trajectòria, i busca “connectar amb el present i el futur de la sardana” i garantir la continuïtat del concurs.
Els Premis Preludi, les millors sardanes del 2025, s'estructuren en tres categories: la Categoria Musical Jove, la Categoria Musical i la Categoria Audiència, que permeten reconèixer la diversitat de veus, estils i mirades de la sardana actual. Dos solsonins, Jordi Montanyà i Conrad Rafart, és troben entre entre la vuitantena de candidatures.
Musical Jove
La Categoria Musical Jove s'adreça a compositors i compositores menors de 30 anys. El jurat selecciona 6 sardanes, que es donen a conèixer a través del pòdcast El Tamborí. Al llarg dels episodis, el jurat explica els criteris de selecció i anuncia quines són les 3 sardanes finalistes de la categoria. Aquí hi participa Abril95, de Jordi Montanyà i Novas.
Musical
La Categoria Musical està pensada per a compositors i compositores majors de 30 anys. En aquest cas, el jurat selecciona 9 sardanes, que també es presenten a través del pòdcast El Tamborí, on s'exposen els valors musicals de les obres i es revelen progressivament les 3 finalistes. Aquí hi participa El secret dels pescadors, de Conrad Rafart Arza.
Audiència
La Categoria Audiència posa el focus en la connexió amb el públic. El jurat fa una primera selecció de 15 sardanes, que passen a una fase de defensa i votació en directe, en què és l'audiència qui decideix quines obres arriben a la final. Aquí hi participa Sempre junts, de Jordi Montanyà i Novas.
El procés de selecció combina criteri artístic i difusió audiovisual. En total, El Tamborí compta amb 9 capítols, tres per cada categoria, disponibles a Spotify, YouTube i al web oficial dels Premis Preludi. En aquests episodis s'escolten les sardanes seleccionades i s'expliquen els criteris del jurat, apropant l'audiència a la tria del jurat.
En el cas de la Categoria Audiència, les sardanes seleccionades s'interpreten en directe en tres gales al Casino l'Aliança del Poblenou, dins el Cicle de Cobla a Barcelona. En aquestes gales, els compositors i les compositores presenten breument les seves obres abans de la interpretació en viu, i el públic vota en temps real, tant presencialment com en línia.
El projecte culmina amb la Gran Final el proper 30 de maig. En aquest esdeveniment s'interpreten en directe les 9 sardanes finalistes, tres per cada categoria, en una jornada oberta al públic que combina música en viu, votacions telemàtiques i activitats participatives.
Sobre els solsonins nominats
Jordi Montanyà i Novas. Inicià els estudis musicals als dos anys a l’Àtic Taller Musical amb l’especialitat de trompeta. Actualment prossegueix la seva formació al Conservatori de Manresa sota la direcció de Joan Arnau i Batlle.
Es dedicà a la composició des dels tretze anys, inicialment amb música lleugera i arranjaments per a petites formacions. El 2023 fou guardonat amb el Premi Solsonès gràcies a la sardana Quinze Primaveres, escrita i instrumentada de manera autodidacta, esdevenint el premiat més jove en la història del certamen.
Ha participat com a trompetista en diverses agrupacions, com l’Orquestra Patinfanjàs, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, el Combo de l’Àtic i la Xaranga Entrompats, entre d’altres. Actualment centra la seva activitat en la composició per a cobla, banda i diverses formacions instrumentals, la recerca musicològica i la realització d’arranjaments, tasques que combina amb col·laboracions puntuals en l’àmbit de la direcció musical.
Conrad Rafart i Arza (Solsona, 8 de maig de 1979) és un intèrpret de tenora, flauta travessera i saxo baríton a la Cobla-Orquestra Montgrins, professor de música i compositor de sardanes.
Inicia els seus estudis a l'Escola Municipal de Música de Solsona, fou escolà de l'escolania del Claustre de Solsona, forma part com a cantaire de l'Orfeó Nova Solsona, un dels creadors del grup juvenil Free Cat amb els qui enregistrà un CD i participà amb la cobla Bohèmia en la gravació de sardanes de Jordi Paulí i Safont. S'examina durant els primers cursos al Conservatori de Cervera i obté el títol de Grau Superior de tenora al Liceu. Ha sigut intèrpret de tenora a la cobla Juvenil Ciutat de Solsona, la Principal de Berga, l'Amoga, la cobla-orquestra Blanes, la Cobla-Orquestra Internacional Costa Brava i la Cobla-Orquestra Montgrins. A l'orquestra toca la flauta travessera, la tenora i el saxo baríton. A partir del curs 2016-2017 comença a impartir classes de tenora al conservatori Superior de música Isaac Albéniz de Girona.
En la composició de sardanes n'ha estrenat una desena, la darrera el 21 d'abril de 2025 a l'aplec de Roses El secret dels pescadors. Els pescadors durant la postguerra van crear una organització secreta per ensenyar a ballar sardanes. Foren arrestats, però van originar el sardanisme modern. També ha participat en l'enregistrament de diversos CD de sardanes amb la cobla.