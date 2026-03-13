La Capella de Música del Claustre oferirà dues actuacions per Quaresma i Diumenge de Rams

El bon pastor és una de les figures més estimades de Jesús. El bon pastor es preocupa per les seves ovelles. No les abandona mai. No les oblida. Viu pendent d’elles. Sempre està atent a les més febles o malaltes.
Els cristians van aprendre adreçar-se a Jesús prenent les paraules del Salm 22: “El Senyor és el meu pastor: no em manca res”. Aquest salm es fa present en litúrgia del proper Diumenge IV de Quaresma.
La Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre prendrà part a les celebracions del Diumenge IV de Quaresma i del Diumenge de Rams al Santuari del Claustre.
Aquestes dues celebracions tindran lloc els propers dissabtes, 14 i 28 de març, respectivament, a les 8 del vespre.
La celebració del proper diumenge rep el nom de Laetare i anticipa el goig de la Pasqua dins el temps litúrgic de la Quaresma. En l’antífona d’introducció un fragment del Cantic d’Isaïes diu: “Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa tots els qui l’estimeu. Estigueu contents tots els qui portàveu dol per ella”.
Entre els cants propis preparats per aquesta celebració dominical hi músiques del pare Ireneu Segarra, monjo benedictí i director de l’Escolania de Montserrat durant 45 anys, i de Mn. Joan Ballarà, mestre de capella de la Catedral de Solsona i director de l’Escolania del Claustre entre els anys 1965 i 1976.
La Capella de Música recorda que si algú està interessat en formar-ne part, només cal que contacti amb qualsevol dels seus integrants.
Així mateix, també vol recordar la campanya que des del Claustre s’ha impulsat per recuperar la seva Escolania i anima als infants i famílies solsonines a fer possible aquest projecte.