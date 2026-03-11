Conferència al Museu de Solsona: «De paisatge a agent. Natura, art i posttraducció en l'últim segle», a càrrec d'Anna Dot

Reconeguda amb els premis de la Biennal d'Art d'Amposta 2014, el Premi Art Nou 2018 i el Because of Many Suns Award el 2021, l'artista i doctora en Traducció torellonenca Anna Dot concreta la seva obra en performances, vídeos i instal·lacions. Ella ofereix la darrera conferència dels Divendres de pensament al Museu d'enguany, el 13 de març a les 19 h, amb una sessió que conjuga natura, art i posttraducció.
El cicle de conferències organitzat pel Museu de Solsona els divendres de Quaresma posa damunt la taula la natura, una de les nocions més presents en els debats contemporanis, i les paradoxes que genera: els humans som natura i alhora la pensem com si no en forméssim part; elaborem relats i teories per comprendre-la que no ens acaben de sagisfer mai del tot, i, a partir d'elements naturals, construïm realitats que anomenem artificials.
La interdisciplinarietat és una de les característiques d'aquesta programació del Museu de Solsona. Enguany l'apropament al seu eix vertebrador s'ha fet des de la filosofia, amb Jesús Hernández; la literatura i l'ecocrítica, amb Eliva Prado-Fabregat; la física, amb Miquel Nofrarias, i l'art, amb Anna Dot.
CONFERÈNCIA: "De paisatge a agent. Natura, art i posttraducció en l'últim segle", a càrrec d'Anna Dot
13/03/2026
de 19:00 a 20:20
Museu de Solsona (pl. de Palau, 1)